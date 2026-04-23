Soğanlı mı soğansız mı? Menemen nasıl olmalı?

Türk mutfağının, en pratik ve en sevilen yemeği menemen, son yıllarda tadından çok "içindeki gizli öznesiyle" konuşuluyor. Tek bir malzeme, koskoca bir ülkeyi ikiye bölmeye yetti: Soğan. Peki menemen soğanlı mı yoksa soğansız mı olmalı? İşte detaylar...
Sadece bir yemek değil, bir milli meselemiz! İşte listenin zirvesindeki o lezzet hakkında bilmeniz gereken, herkesi şaşırtan o istatistik...
Gastronomi dünyasının duayeni Vedat Milor'un Twitter üzerinden başlattığı ve tam 437.650 kişinin katılımıyla bir rekora imza atan dev anketin sonuçları hala hafızalarda. Burun farkıyla biten o tarihi oylamada sonuçlar şöyleydi:
Soğanlı: %50,6 Soğansız: %49,4
Yani Türkiye, sadece %1,2'lik bir farkla "Soğanlı Menemen" dedi! Ancak bu sonuç tartışmayı bitirmek yerine daha da alevlendirdi.
İki Tarafın da Haklı Sebepleri Var
Soğansızcıların Savunması: "Menemen bir kahvaltılıktır! Sabahın köründe o taze domatesin ve çıtır biberin kokusunu soğanla bastırmak, lezzet cinayetidir."
Soğanlıcıların Savunması: "Soğan sadece bir sebze değil, yemeğe gövde veren bir mimardır. Doğru karamelize edilmiş soğan, menemeni alelade bir kahvaltıdan çıkarıp bir 'gurme şölenine' dönüştürür."
İşte çözüm Aslında bu büyük savaşın galibi, tabağın önünüze geldiği saat dilimi olabilir. Gurme çevrelerinde kabul gören gayriresmi kural şu:
Sabah Kahvaltısında: Sadeliği korumak adına soğansız.
Öğle ve Akşam Yemeğinde: Doyuruculuğu ve lezzet derinliğini artırmak için soğanlı.
Son Karar Sizin: Anketler "soğan" dese de, o ekmeğin banıldığı o eşsiz suyun tadı sizin damağınızda gizli. Peki, siz bu akşam hangi taraftasınız?