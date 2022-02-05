Soğuk havada yürek ısıtan bağış

İsminin açıklanmasını istemeyen annemiz Kızılay aracılığıyla bu atkı ve berelerin çocuklara hediye edilmesini istedi. Bu annemiz gibi birçok gizli kahramanımız var. Kimi kendi elleriyle ördüklerini getiriyor. Kimi küçük bağışçılarımız kumbarasında biriktirdiği paraları bize bağışlıyor" şeklinde konuştu.