ŞOK'a Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor! Şok aktüel 22-25 Mart kataloğu yayında!
ŞOK market, 22-25 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Bu hafta sonu, araç içi düzenleyicilerden kamp ekipmanlarına, elektronik ürünlerden ev aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. Peki; ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var? İşte, detaylar.
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Şok aktüel 22-25 Mart kataloğu çıktı. Cumartesi fırsatlarını kaçırmak istemeyen alışverişseverler broşürü inceliyor. Bu hafta sonu markete araç içi düzenleyici ürünlerin yanı sıra çadır, kamp sandalyesi, elektrikli süpürge, buzdolabı, bluetooth hoparlör ve powerbank gibi farklı kategorilerde onlarca ürün geliyor. İşte, ŞOK aktüel ürünler ve fiyat listesi.