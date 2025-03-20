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Haberler Galeri ŞOK'a Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor! Şok aktüel 22-25 Mart kataloğu yayında!

ŞOK'a Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor! Şok aktüel 22-25 Mart kataloğu yayında!

ŞOK market, 22-25 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Bu hafta sonu, araç içi düzenleyicilerden kamp ekipmanlarına, elektronik ürünlerden ev aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. Peki; ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var? İşte, detaylar.

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

ŞOK’a Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor! Şok aktüel 22-25 Mart kataloğu yayında!

Şok aktüel 22-25 Mart kataloğu çıktı. Cumartesi fırsatlarını kaçırmak istemeyen alışverişseverler broşürü inceliyor. Bu hafta sonu markete araç içi düzenleyici ürünlerin yanı sıra çadır, kamp sandalyesi, elektrikli süpürge, buzdolabı, bluetooth hoparlör ve powerbank gibi farklı kategorilerde onlarca ürün geliyor. İşte, ŞOK aktüel ürünler ve fiyat listesi.

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ŞOK’a Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor! Şok aktüel 22-25 Mart kataloğu yayında!

22-25 MART ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER ?

  • Şarjlı Led Kamp Lambası 199 TL,
  • 4 Parça Oto Paspas 349 TL,
  • 500 ml Araç Bakım Ürünleri 50 TL,
  • Araç İçi Temizleme Fırçası 39,95 TL,
  • Kör Nokta Ayna 29,95 TL,
  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 89,95 TL,
  • Fosforlu Otopark Numaratör 34,95 TL,
  • Vantuz Telefon Tutucu 100 TL,
  • Araç İçi Düzenleyici 119 TL,
  • Çok Fonksiyonlu Dikiz Ayna Telefon Tutucu 100 TL,
  • Oto Yıkama Seti 69,95 TL,
  • Seyahat Boyun Yastığı 50 TL,
  • Araç Çöp Kovası 69,95 TL,
  • Oto Kokusuz Küllük 25 TL,
  • Cep Telefon Malzeme Filesi 39,95 TL
ŞOK’a Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor! Şok aktüel 22-25 Mart kataloğu yayında!

ŞOK'TA HAFTA SONU FIRSATLARI!

  • Çift Kapılı No Frost Buzdolabı
  • Beyaz 34 L Midi/Mini Fırın
  • Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
ŞOK’a Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor! Şok aktüel 22-25 Mart kataloğu yayında!

MART AYI BOYUNCA 100 ÜRÜNDE GEÇERLİ!

ŞOK’a Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor! Şok aktüel 22-25 Mart kataloğu yayında!

MART AYI BOYUNCA 100 ÜRÜNDE GEÇERLİ!