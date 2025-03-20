ŞOK'a Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor! Şok aktüel 22-25 Mart kataloğu yayında!

ŞOK market, 22-25 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Bu hafta sonu, araç içi düzenleyicilerden kamp ekipmanlarına, elektronik ürünlerden ev aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. Peki; ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var? İşte, detaylar.

Giriş Tarihi : 20 Mart 2025 15:20 Son Güncelleme : 20 Mart 2025 15:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





