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Sokağa çıkma yasağı sonrası İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağı sonrası İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı.
Giriş Tarihi: 18 Nisan 2020 Cumartesi 11:44
Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2020 Cumartesi 11:53
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İzmir'de yollar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uyguladığı iki günlük sokağa çıkma yasağı, saat 00.00 itibariyle başladı.
Yasağın başlamasıyla birlikte İzmir kent merkezindeki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Saat 00.00'dan itibaren İzmir'de sokaklar polis ekipleri ve araçlarıyla son anda evlerine gitmeye çalışanlar dışında boş kaldı.
Polis ekipleri, kent merkezinde ana güzergah yolları ve ara sokakları kontrol edip, vatandaşları uyardı.