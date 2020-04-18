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Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağı sonrası İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı

Sokağa çıkma yasağı sonrası İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı.

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2020 Cumartesi 11:44 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2020 Cumartesi 11:53
Sokağa çıkma yasağı sonrası İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İzmir'de yollar boş kaldı.

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Sokağa çıkma yasağı sonrası İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uyguladığı iki günlük sokağa çıkma yasağı, saat 00.00 itibariyle başladı.

Sokağa çıkma yasağı sonrası İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı

Yasağın başlamasıyla birlikte İzmir kent merkezindeki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Saat 00.00'dan itibaren İzmir'de sokaklar polis ekipleri ve araçlarıyla son anda evlerine gitmeye çalışanlar dışında boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağı sonrası İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı

Polis ekipleri, kent merkezinde ana güzergah yolları ve ara sokakları kontrol edip, vatandaşları uyardı.

Sokağa çıkma yasağı sonrası İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı
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