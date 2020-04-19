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Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler
Sarıyer Kilyos'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağına aldırmayarak serinlemek için denize girenler oldu.
Giriş Tarihi: 19 Nisan 2020 Pazar 19:23
Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2020 Pazar 19:26
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkama yasağı uygulanan büyükşehirlerden biri olan İstanbul'un Kilyos ilçesinde, yasağa aldırmayarak denize girenler ve sahilde dolaşanlar oldu.
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler
Güneşli havayı fırsat bilen iki kadının serinlemek için denize girerek yüzmeleri ile vatandaşların gruplar halinde sahilde dolaşmaları DHA kamerasınca görüntülendi.
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler