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Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler

Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler

Sarıyer Kilyos'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağına aldırmayarak serinlemek için denize girenler oldu.

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2020 Pazar 19:23 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2020 Pazar 19:26
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkama yasağı uygulanan büyükşehirlerden biri olan İstanbul'un Kilyos ilçesinde, yasağa aldırmayarak denize girenler ve sahilde dolaşanlar oldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler

Güneşli havayı fırsat bilen iki kadının serinlemek için denize girerek yüzmeleri ile vatandaşların gruplar halinde sahilde dolaşmaları DHA kamerasınca görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler

İşte o kareler...

Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Denize girdiler
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