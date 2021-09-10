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Haberler Galeri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nefes kesti

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekipleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde coşkulu bir gösteri sundu.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 12:08 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 12:14
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nefes kesti

Şehrin kurtuluşunun 99'ncu yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler, gökyüzünde devam etti.

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SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nefes kesti

Bu yıl "İzmir Airshow" adı altında Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Saygı duruşuna 9 polis helikopteri de İzmir Körfezi üzerinde asılı durarak iştirak etti.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nefes kesti

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerinin kent semalarındaki heyecan veren şovuna, İzmirliler ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nefes kesti

Etkinlikler kapsamında Hürkuş, Polis Havacılık Üzüm Salkımı ve Çelik Kanatlar gösterileri de sunuldu.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nefes kesti

Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları ile Kordonboyu'nda toplanan çok sayıda vatandaş gösterileri alkışlarla izlerken, balkon, pencere ve çatılarda da kalabalıkların oluştuğu gözlendi.

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