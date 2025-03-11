SON DAKİKA: Ece Gürel olayı sonrası Belgrad Ormanı'nda kafa karıştıran görüntü! 'Cadılık Eğitimi' ile bir ilgisi var mı?
SON DAKİKA HABERİ: Ece Gürel olayı, Türkiye'nin gündemindeki sıcaklığını koruyor. Belgrad Ormanı'na girdikten sonra bir türlü haber alınamayan mimar Ece Gürel, 4 gün sonra hipotermi geçirirken ormanda bulunmuştu. Gürel, hastanede yaşamını yitirirken arkasında birçok sır bıraktı. Gürel'in 'Cadılık Eğitimi' aldığı, bir ritüel için ormanda olduğu iddiası çok konuşuldu. Gürel'in bulunduğu Belgrad Ormanı'nda bir grubun tuhaf kıyafetler giyerek dans ettiği görüntüler ortaya çıktı.
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SON DAKİKA: Ece Gürel olayı sonrası Belgrad Ormanı'nda kafa karıştıran görüntü! 'Cadılık Eğitimi' ile bir ilgisi var mı?
Mimar Ece Gürel'in ölümünün ardından her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Gürel'in sağlıksız bir halde bulunduğu Belgrad Ormanı'nda bir grubun değişik kıyafetler giyerek dans ettiği görüntüler ortaya çıktı.
SON DAKİKA: Ece Gürel olayı sonrası Belgrad Ormanı'nda kafa karıştıran görüntü! 'Cadılık Eğitimi' ile bir ilgisi var mı?
ORMANDA UYUR HALDE BULUNDU
Kağıthane'deki evinden 2 Mart Pazar günü çıkan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, gezmek için Belgrad Ormanı'na gitti. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ve arama kurtarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Aramaların ikinci gününde Gürel'in cep telefonu, mont ve bazı eşyalarına ulaşılırken, dördüncü gün Gürel, ormanda uyur halde bulundu.
SON DAKİKA: Ece Gürel olayı sonrası Belgrad Ormanı'nda kafa karıştıran görüntü! 'Cadılık Eğitimi' ile bir ilgisi var mı?
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Birçok kişi Ece Gürel'in neler yaşadığını merak ederken, hastaneden acı haber geldi. Hipotermi nedeniyle organları zarar gören Gürel, yaşama tutunamayarak hayata gözlerini yumdu.
SON DAKİKA: Ece Gürel olayı sonrası Belgrad Ormanı'nda kafa karıştıran görüntü! 'Cadılık Eğitimi' ile bir ilgisi var mı?
ECE GÜREL, 'CADILIK EĞİTİMİ' Mİ ALIYORDU?
Gürel'in ölümünün ardından pek çok iddia gündeme geldi. En çok konuşulanı ise hiç kuşkusuz, Gürel'in 'Cadılık Eğitimi' alması ve bir ritüel için ormana gittiğiydi. Gürel'in, 'Cadılık Eğitimi' aldığı, Hale Nur Özen isimli şahıs Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SON DAKİKA: Ece Gürel olayı sonrası Belgrad Ormanı'nda kafa karıştıran görüntü! 'Cadılık Eğitimi' ile bir ilgisi var mı?
BELGRAD ORMANI'NDA KAFA KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ
Belgrad Ormanı'nda, Ece Gürel'in ölümünün ardından dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Tuhaf kıyafetler giyen bir grubun, değişik sesler çıkararak dans ettiği görüldü. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve birbirinden farklı yorumlara neden oldu.
SON DAKİKA: Ece Gürel olayı sonrası Belgrad Ormanı'nda kafa karıştıran görüntü! 'Cadılık Eğitimi' ile bir ilgisi var mı?
SON DAKİKA: Ece Gürel olayı sonrası Belgrad Ormanı'nda kafa karıştıran görüntü! 'Cadılık Eğitimi' ile bir ilgisi var mı?