ECE GÜREL, 'CADILIK EĞİTİMİ' Mİ ALIYORDU?

Gürel'in ölümünün ardından pek çok iddia gündeme geldi. En çok konuşulanı ise hiç kuşkusuz, Gürel'in 'Cadılık Eğitimi' alması ve bir ritüel için ormana gittiğiydi. Gürel'in, 'Cadılık Eğitimi' aldığı, Hale Nur Özen isimli şahıs Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.