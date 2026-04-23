SON DAKİKA İZMİR HAVA DURUMU | 23 Nisan’da hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Ankara'nın kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı