SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ: 23 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi
SON DAKİKA İZMİR HABERLERİ... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 23 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
HABER MERKEZİ
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SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ: 23 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini duyurdu. İşte 23 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...