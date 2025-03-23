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Haberler Galeri SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ: 23 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi

SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ: 23 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi

SON DAKİKA İZMİR HABERLERİ... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 23 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ: 23 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi
SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ: 23 Mart Pazar İzmir’de su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini duyurdu. İşte 23 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ: 23 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi
SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ: 23 Mart Pazar İzmir’de su kesintisi

BORNOVA BİRLİK, KOŞUKAVAK
23.03.2025 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME DALYAN
23.03.2025 saat 10:14 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ: 23 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi
SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ: 23 Mart Pazar İzmir’de su kesintisi

ÇEŞME YALI
23.03.2025 saat 10:18 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ETİLER, OĞUZLAR
23.03.2025 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ: 23 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi
SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ: 23 Mart Pazar İzmir’de su kesintisi

MENEMEN GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİ PINAR, YEŞİL PINAR, ZEYTİNLİK
23.03.2025 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BALABANLI, BOZCAYAKA, KAZANLI
23.03.2025 saat 09:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ: 23 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi
SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ: 23 Mart Pazar İzmir’de su kesintisi

URLA İÇMELER
23.03.2025 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ: 23 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi
SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ: 23 Mart Pazar İzmir’de su kesintisi