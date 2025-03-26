SON DAKİKA: İzmirli Şebnem Köker'in ölümü ile ilgili yeni gelişme! Yargıtay kararını verdi! Acılı baba: Kızım intihar etmedi...
Son dakika haberi: Şebnem Köker'in ölümü ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Camdan atlayarak intihar ettiği öne sürülen Hemşire Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker, kızının camdan itildiğini öne sürerek dosyayı Yargıtay'a taşımıştı. Yargıtay, Şebnem Köker davasının yeniden görülmesi kararını verdi. Acılı baba Abdullah Köker, hukuk mücadelesini sürdürürken Yeni Asır'a konuştu. İşte Türkiye'nin yakından takip ettiği Şebnem Köker davası ile ilgili son dakika haberinin detayları...
FATİH ŞENDİL
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İstanbul Kadıköy'de 4 yıl önce kaldığı otelin üçüncü katından düşerek can veren İzmirli hemşire Şebnem Köker'in ölümüyle ilgili Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Timuçin Bayhan beraat etmişti.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Bayhan, "Ben katil değilim. Ailenin acısını anlıyorum. Ancak bırakın darp etmeyi, tek bir kötü söz söylemediğim bir şahsı öldürmekle yargılandım" dedi. Bayhan ile ilgili beraat kararı verilmesinin ardından davada kritik bir gelişme daha yaşandı.
"KIZIM İNTİHAR ETMEDİ"
Abdullah Köker, "Benim kızım intihar etmedi, o pencereden itildi ve sonrasında planlı şekilde her şey örtbas edildi. Ancak er ya da geç katilin cezasını çekeceğine inanıyorum" dedi
YARGITAY'DAN ŞEBNEM KÖKER KARARI
YARGITAY, genç kızın kırık tırnağı ile ilgili araştırma yapılmaması, olay yerinde keşif yapılmaması, tanık İrfan Ege'nin Köker'in düştüğü pencerede parmak izi çıkmasına rağmen beyanının alınmaması, tanık İbrahim Akyüz'ün bez parçasıyla odaya girmesine rağmen temizlik yapıp yapmadığının araştırılmaması gibi nedenlerden davanın yeniden görülmesine hükmetti.
"SU AKAR YOLUNU BULUR"
Yeni Asır'a konuşan baba Abdullah Köker, "Su akar yolunu bulur, yüce adalete güvenim sonsuz, kızım intihar etmedi ve bu ortaya çıkacak" dedi.