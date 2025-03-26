"BEN KATİL DEĞİLİM"

Hakkındaki suçlamaları reddeden Bayhan, "Ben katil değilim. Ailenin acısını anlıyorum. Ancak bırakın darp etmeyi, tek bir kötü söz söylemediğim bir şahsı öldürmekle yargılandım" dedi. Bayhan ile ilgili beraat kararı verilmesinin ardından davada kritik bir gelişme daha yaşandı.