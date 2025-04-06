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Haberler Galeri SON DAKİKA: Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...

SON DAKİKA: Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...

Son dakika haberleri.... İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkâri çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 6 Nisan Pazar hava durumu...

HABER MERKEZİ

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, güneyli yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA: Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, sıcaklık düşüşü ile birlikte gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SON DAKİKA: Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA: Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SON DAKİKA: Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışl geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA: Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA: Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Iğdır, Van ve Hakkâri çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu

SON DAKİKA: Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 6 Nisan Pazar hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı