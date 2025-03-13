SON DAKİKA: Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli İzmir'de cezaevinde ölü bulundu! Otopsi yapılıyor...
Son dakika haberine göre; Muazzez Abacı'nın 2 kez evlenip boşandığı Hasan Heybetli, İzmir 2 No'lu cezaevinde hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Heybetli'nin otopsi işlemleri başlatıldı. Heybetli'nin cenazesi işlemlerin ardından İstanbul'a gönderilecek.
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Muazzez Abacı'nın iki kez evlenip boşandığı Hasan Heybetli, İzmir'de cezaevinde yaşamını yitirdi. 'Son Kabadayı' olarak bilinen yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Heybetli'nin ölümü sonrası otopsi işlemleri başlatıldı.
İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, sanatçı Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli 75 yaşında hayatını kaybetti.
MUAZZEZ ABACI İLE İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDILAR
Hasan Heybetli, gasp, adam yaralama ve haraç gibi suçlardan defalarca cezaevine girdi. Türkiye kamuoyu Heybetli'yi, sanatçı Muazzez Abacı ile evliliğinden tanıdı. Çift, 1979 yılında nişanlanıp 1980'de evlendi. Bu evlilik 1983'te sona erdi. 1989'da yeniden evlenen çift, 1993 yılında tekrar boşandı.
SABIKASI KABARIKTI
2009 yılında İstanbul-Şişli'deki Polat Rezidans'ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit'in öldürülmesiyle ilgili yargılanan Heybetli, 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararının kesinleşmesiyle tutuklanan Heybetli, cezasını Çeşme ve İzmir'deki cezaevlerinde geçirdi.
OTOPSİ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI
Heybetli, dün saat 19.00 sıralarında, İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı, cezaevinde incelemelerde bulundu. Heybetli'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Heybetli, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.
İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK
Hasan Heybetli'nin cenazesinin, İstanbul'a götürüleceği belirtildi.