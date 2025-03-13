MUAZZEZ ABACI İLE İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDILAR

Hasan Heybetli, gasp, adam yaralama ve haraç gibi suçlardan defalarca cezaevine girdi. Türkiye kamuoyu Heybetli'yi, sanatçı Muazzez Abacı ile evliliğinden tanıdı. Çift, 1979 yılında nişanlanıp 1980'de evlendi. Bu evlilik 1983'te sona erdi. 1989'da yeniden evlenen çift, 1993 yılında tekrar boşandı.