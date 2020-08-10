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Haberler Galeri Son görüntüsüyle sevenlerini üzmüştü! Bizimkiler'in Cemil'inden haber var

Son görüntüsüyle sevenlerini üzmüştü! Bizimkiler'in Cemil'inden haber var

Bizimkiler dizisinde rol alan Uğurtan Sayıner, son görüntüsü ile herkesi üzmüştü. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Sayıner, sevenlerine mesaj gönderdi. Sayıner mesajında, "Cemiller ölmez" ifadelerini kullandı. 76 yaşındaki oyuncu, Bizimkiler dizisinde Cemil karakterine hayat veriyordu.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:42 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:57
Son görüntüsüyle sevenlerini üzmüştü! Bizimkiler'in Cemil'inden haber var

1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve adını unutulmazlar arasına yazdırmayı başaran Bizimkiler dizisinde Cemil karakterine hayat veren Uğurtan Sayıner, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İzmir'de yaşayan Sayıner'in son hali herkesi üzmüştü.

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Son görüntüsüyle sevenlerini üzmüştü! Bizimkiler'in Cemil'inden haber var

76 yaşındaki usta oyuncunun ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği sebebiyle kilo kaybı yaşadığı ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

Son görüntüsüyle sevenlerini üzmüştü! Bizimkiler'in Cemil'inden haber var

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Uğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Son görüntüsüyle sevenlerini üzmüştü! Bizimkiler'in Cemil'inden haber var

Uğurtan Sayıner, sanatçı dostlarının sosyal medya hesabından bir mesaj da yayınladı.

Son görüntüsüyle sevenlerini üzmüştü! Bizimkiler'in Cemil'inden haber var

Sayıner, mesajında, "Sayın basın mensubu arkadaşlarım ve çok kıymetli hayranlarım; son günlerde sosyal medya, TV ve basında çıkan sağlık durumumla ilgili olumsuz haberlerin hepsi gerçek dışıdır. Genel bir sağlık düzenlemesi için hastanede yatmaktayım. Sanılanın aksine sağlık durumum iyiye gitmekte. Bu süreçte bana desteği olan Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer ve eşi, hastanemizin kıymetli başhekimi, değerli dostlarım ve iyi dileklerini esirgemeyen siz çok kıymetli hayranlarıma sonsuz teşekkür ederim. 'Cemiller ölmez' diyor ve sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız" dedi.

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