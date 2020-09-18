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Haberler Galeri Songül Karlı'nın o görüntülerine oğlu isyan etti: Hep bir yerlerin konuşuluyor!

Songül Karlı'nın o görüntülerine oğlu isyan etti: Hep bir yerlerin konuşuluyor!

Bu yaz verdiği bikinili pozlarla dikkati çeken Songül Karlı'nın oğlu isyan etti. Karlı'nın oğlu annesine; "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne!" diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 10:41 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 10:49
Songül Karlı'nın o görüntülerine oğlu isyan etti: Hep bir yerlerin konuşuluyor!

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Songül Karlı, yeni yaşını menajer Kemal Aslan'ın Etiler'deki ofisinde kutladı.

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Songül Karlı'nın o görüntülerine oğlu isyan etti: Hep bir yerlerin konuşuluyor!

Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, o kare için "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu" dedi.

Songül Karlı'nın o görüntülerine oğlu isyan etti: Hep bir yerlerin konuşuluyor!

Karlı, bikinili fotoğrafına oğlunun da tepki gösterdiğini söyledi; "Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube'a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!"

Songül Karlı'nın o görüntülerine oğlu isyan etti: Hep bir yerlerin konuşuluyor!

Sanatçı, sorular üzerine vücudunda estetik olmadığını da açıkladı.

Songül Karlı'nın o görüntülerine oğlu isyan etti: Hep bir yerlerin konuşuluyor!

Songül Karlı ve oğlu.

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