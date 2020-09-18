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Songül Karlı'nın o görüntülerine oğlu isyan etti: Hep bir yerlerin konuşuluyor!

Bu yaz verdiği bikinili pozlarla dikkati çeken Songül Karlı'nın oğlu isyan etti. Karlı'nın oğlu annesine; "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne!" diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 10:41 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





