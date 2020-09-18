Songül Karlı'nın o görüntülerine oğlu isyan etti: Hep bir yerlerin konuşuluyor!

Bu yaz verdiği bikinili pozlarla dikkati çeken Songül Karlı'nın oğlu isyan etti. Karlı'nın oğlu annesine; 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne!' diyerek tepki gösterdi. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Songül Karlı, yeni yaşını menajer Kemal Aslan'ın Etiler'deki ofisinde kutladı. Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, o kare için 'Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu' dedi. Karlı, bikinili fotoğrafına oğlunun da tepki gösterdiğini söyledi; 'Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube'a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!' Sanatçı, sorular üzerine vücudunda estetik olmadığını da açıkladı. Songül Karlı ve oğlu.