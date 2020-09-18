Sorumsuz fenomen! Karantinadan kaçan Enes Batur yurda yerleştirildi

YouTube fenomeni Enes Batur koronavirüse yakalandı. Karantinada kalması gereken Batur, kaçtı. Bunun üzerine fenomen ve sevgilisi Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi. Batur sorumsuzluğuyla herkesin tepkisini çekti.
Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 10:51Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 11:00
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Koronavirüse yakalanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, karantina ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine sevgilisi ile birlikte polis tarafından Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.
Sosyal medya fenomeni Enes Batur, koronavirüse yakalanmasının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Beykoz'daki evinde bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi. Ekipler, kısa süre sonra Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer'i bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Evde izole olması gereken Batur ve sevgilisi öğle saatlerinde Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.
127 KİŞİ KALIYOR
Öğrenci yurdunda şimdiye kadar karantina ihlali yapan 127 kişi kaldığı öğrenildi.