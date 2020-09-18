Sorumsuz fenomen! Karantinadan kaçan Enes Batur yurda yerleştirildi

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, koronavirüse yakalanmasının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Beykoz'daki evinde bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi. Ekipler, kısa süre sonra Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer'i bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Evde izole olması gereken Batur ve sevgilisi öğle saatlerinde Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.