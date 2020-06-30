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Haberler Galeri Sosyal medya hesabından duyurdu! Arda Turan ikinci kez baba oldu! İşte o açıklama

Sosyal medya hesabından duyurdu! Arda Turan ikinci kez baba oldu! İşte o açıklama

Arda Turan, Aslıhan Doğan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Hamza Arda adında bir oğlu olan çift, bugün ikinci bebek mutluluğu yaşadı. Arda Turan oğlu Asil Aslan'ın dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 13:22 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 13:28
Sosyal medya hesabından duyurdu! Arda Turan ikinci kez baba oldu! İşte o açıklama

Arda Turan ikinci kez baba oldu. Aslıhan Doğan Turan ile ikinci bebek sevincini yaşayan Arda Turan, Instagram hesabından müjdeli haberi duyurdu.

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Sosyal medya hesabından duyurdu! Arda Turan ikinci kez baba oldu! İşte o açıklama

2018 yılında dünya evine giren Arda Turan ve Aslıhan Turan çiftinin Asil Aslan adını verdikleri ikinci bebekleri dünyaya geldi. Mutlu haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan veren Arda Turan, yakın çevresinden bir ricada bulundu.

Sosyal medya hesabından duyurdu! Arda Turan ikinci kez baba oldu! İşte o açıklama

"BEBEĞİMİZİ GÖRMENİZ SAĞLIKLI GÜNLERDE OLSUN"

Eşi Aslıhan ile ortak açıklama yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her özel günümüzde mutlaka bir arada olduğumuz sizlerden bu süreç için ricamız; doğum sonrasında öncelikle sizlerin sağlığı ve ardından hijyen kurallarının verimli bir şekilde uygulanabilmesi adına Asil Aslan Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır. Dualarınızın ve sevginizin bizim yanımızda olacağına sonsuz inancımız ile sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz."

Sosyal medya hesabından duyurdu! Arda Turan ikinci kez baba oldu! İşte o açıklama

Hamza Arda'ya kardeş gelen Asil Aslan'ın fotoğrafı henüz Turan ailesi tarafından paylaşılmadı.

Sosyal medya hesabından duyurdu! Arda Turan ikinci kez baba oldu! İşte o açıklama
Sosyal medya hesabından duyurdu! Arda Turan ikinci kez baba oldu! İşte o açıklama
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