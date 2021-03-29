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Haberler Galeri Sosyal medyada sahte hesaplarla hakarete uğrayanlar yaşadıklarını anlattı

Sosyal medyada sahte hesaplarla hakarete uğrayanlar yaşadıklarını anlattı

İzmir'de sosyal medyada açtığı sahte hesaplarla itibarlı kişileri tehdit eden, istediğini alamayınca da haklarında hakaret ve cinsel içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan H.G. isimli kadın hakkında akıl sağlığının tespiti için 3 hafta hastanede gözetim altında tutulmasına karar verildi. Tehdit edilen kişiler ise kabus dolu yaşadıklarını anlattı.

Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 19:15 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 19:39
Sosyal medyada sahte hesaplarla hakarete uğrayanlar yaşadıklarını anlattı

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan ve birçok sosyal medya hesabı açıp, avukat, doktor gibi özellikle itibarlı kişileri tehdit ettiği, şantaj yaptığı, hakaret edip iftira attığı öne sürülen H.G.'nin (40) Konak ilçesine bağlı Hatay semtinde bir evde olduğu belirlenip, gözaltına alındı.

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Sosyal medyada sahte hesaplarla hakarete uğrayanlar yaşadıklarını anlattı

H.G., hakkında daha önceden aynı suçtan çok sayıda dava açıldığı ve ceza aldığı, 'huzur ve sükunu bozmak', 'hakaret', 'tehdit', konut dokunulmazlığını ihlal' gibi suçlardan 50 sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.

Sosyal medyada sahte hesaplarla hakarete uğrayanlar yaşadıklarını anlattı
Sosyal medyada sahte hesaplarla hakarete uğrayanlar yaşadıklarını anlattı

H.G., polisteki işlemlerinin ardından bugün Menderes Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.G.'nin benzer suçlardan çok sayıda soruşturmasının bulunması ve hakkında geçmiş yıllarda çok sayıda mahkeme kararı bulunması nedeniyle işlediği fiili ve hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, algılamadığı yönünde değerlendirme yapılması, akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi amacıyla tam teşekküllü bir devlet hastanesinde üç hafta gözlem altına alınmasına karar verildi.

Sosyal medyada sahte hesaplarla hakarete uğrayanlar yaşadıklarını anlattı

'AHLAKSIZ SİTELERDE TELEFON NUMARAMI PAYLAŞIYOR'

Mağdurlar ise H.G.'nin hak ettiği cezayı almasını istedi. Mağdurlardan hemşire Demet B., H.G.'nin kendisinin ve 10 yaşındaki kızı N.Y.'nin fotoğraflarını cinsel içerikli sitelerde yayınlayarak, isim, adres, iletişim bilgilerini söz konusu sitelerde paylaştığını söyledi. Demet B., "Bazı kişilerden para talep ediyormuş. Kimsenin peşini bırakmıyor. Beni gece yarılarına kadar internet sitelerinde numaramı bulan erkekler arıyor. Çünkü ahlaksız sitelerden telefonum paylaşılıyor. Erkekler tarafından taciz ediliyorum. Benim çocuklarımın fotoğraflarını dahi porno sitelerine atacak kadar ahlaksız bir kadın. Çocuklarımın öğretmenleri arayıp, 'Demet Hanım, bu nedir' diye soruyorlar. Farklı numaralardan 'Davanı geri al yoksa çocuklarını öldüreceğim' diye, tehdit içerikli mesajlar alıyorum" dedi.

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