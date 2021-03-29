Sosyal medyada sahte hesaplarla hakarete uğrayanlar yaşadıklarını anlattı

'AHLAKSIZ SİTELERDE TELEFON NUMARAMI PAYLAŞIYOR'



Mağdurlar ise H.G.'nin hak ettiği cezayı almasını istedi. Mağdurlardan hemşire Demet B., H.G.'nin kendisinin ve 10 yaşındaki kızı N.Y.'nin fotoğraflarını cinsel içerikli sitelerde yayınlayarak, isim, adres, iletişim bilgilerini söz konusu sitelerde paylaştığını söyledi. Demet B., "Bazı kişilerden para talep ediyormuş. Kimsenin peşini bırakmıyor. Beni gece yarılarına kadar internet sitelerinde numaramı bulan erkekler arıyor. Çünkü ahlaksız sitelerden telefonum paylaşılıyor. Erkekler tarafından taciz ediliyorum. Benim çocuklarımın fotoğraflarını dahi porno sitelerine atacak kadar ahlaksız bir kadın. Çocuklarımın öğretmenleri arayıp, 'Demet Hanım, bu nedir' diye soruyorlar. Farklı numaralardan 'Davanı geri al yoksa çocuklarını öldüreceğim' diye, tehdit içerikli mesajlar alıyorum" dedi.