Haberler Galeri Sosyal medyada viral oldu! Akşam içiliyor, sabah fark ediliyor: Şişkinlik karşıtı o karışım

Gece boyunca metabolizmayı desteklediği iddiasıyla dünya genelinde viral olan "gece içeceği" trendi, Türkiye'de de hızla yayılıyor. Sosyal medyada hızla yayılan gece içeceği tarifi, şişkinlik ve hazımsızlık sorununa doğal çözüm arayanların gündeminde. Peki, gece içeceği nedir, nasıl hazırlanır? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

Sabah daha düz bir karın ve hafif bir bedenle uyanmak isteyenlerin gözdesi haline gelen bu pratik gece içeceği tarifi, ödem atmaya ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olmasıyla dikkat çekiyor. İşte kısa sürede hazırlanan o karışımın detayları…

GECE BOYU ETKİLİ DOĞAL KARIŞIM

Son dönemde popülerleşen gece içeceği tarifleri arasında öne çıkan bu karışım, içeriğindeki doğal malzemeler sayesinde sindirimi desteklemeye ve ödemin azaltılmasına yardımcı olmasıyla dikkat çekiyor.

Portakal ve limonun ferahlatıcı etkisi, karanfil ve tarçın gibi baharatlarla birleşerek gece rutininize pratik bir destek sunuyor.

MALZEMELER

Taze sıkılmış portakal suyu

Birkaç dilim limon veya taze sıkılmış limon suyu

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı karanfil

1 adet çubuk tarçın (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Su, portakal suyu, limon, karanfil ve isteğe bağlı olarak tarçını bir cezveye alın. Karışımı kaynama noktasına kadar ısıtın. Ilıdıktan sonra süzerek her akşam yatmadan önce tüketebilirsiniz.

BU KARIŞIM NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Karanfil: Sindirimi destekler, mideyi rahatlatmaya yardımcı olabilir.

Limon ve portakal: C vitamini içerikleriyle bağışıklık sistemine katkı sağlar.

Tarçın: Tatlı isteğini dengelemeye yardımcı olabilir.