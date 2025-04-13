  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Sosyal medyada yeni düzenleme: Ağır cezalar yolda

Sosyal medyada yeni düzenleme: Ağır cezalar yolda

Çocukların dijital ortamda maruz kaldığı tehlikelere karşı yeni bir yasal düzenleme yolda. Sosyal medyada çocuğa karşı cinsel saldırı suçu ağırlaştırılmış kapsamda değerlendirilecek. Ayrıca çevrim içi oyunlarda yaş sınırlaması zorunlu hale gelirken, çocuklara yönelik mesajlaşma (chatbox) gibi özellikler devre dışı bırakılacak. İnternete video yükleyen içerik üreticileri içinse yaş etiketlemesi zorunlu olacak; yüklenen videolarda "7+", "18+" gibi akıllı işaretlemelere yer verilmesi gerekecek. Yeni düzenlemeyle dijital dünyada çocukların daha güvenli bir ortamda yer alması hedefleniyor.

BARIŞ ŞİMŞEK

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Sosyal medyada yeni düzenleme: Ağır cezalar yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Adalet bakanlıklarınca çalışmaları süren sosyal medya düzenlemesinde sona yaklaşıldı.Düzenleme öncelikli olarak 13-16 yaş arası çocukların sosyal medya kullanımını ebeveyn iznine bağlayıp 13 yaş altına ise yasaklamayı öngörürken diğer detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sosyal medyada yeni düzenleme: Ağır cezalar yolda

Buna göre sosyal medyada çocuk istismarına geçit verilmemesi için Türk Ceza Kanunu'nun 9'uncu bölümünde "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" başlığı altında yer alan suçların çocuklara karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış cezalarla yaptırıma bağlanması sağlanacak.

Sosyal medyada yeni düzenleme: Ağır cezalar yolda

OYUN VE VİDEOLARA YAŞ SINIRI
Oyun platformlarında çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik de düzenlemeler yapılacak. Özellikle oyunlarda yaş sınırlamaları yapılması ve chatbox (mesajlaşma) gibi özelliklerin çocuklara kapatılması zorunlu olacak. Ayrıca Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformlarda, içerik yükleyicilerin yükleme sırasında yaş skalasını belirten bir ekranla karşılaşması sağlanacak.

Sosyal medyada yeni düzenleme: Ağır cezalar yolda

Örneğin, YouTube'da olduğu gibi içeriklerin "Çocuklara Özel", "Çocuklara Özel Değil" şeklinde kategorize edilmesi zorunlu hale getirilecek. İnternette yer alan videoların televizyonlardaki akıllı işaretlerde olduğu gibi " 18", " 7" gibi yaş sınıflandırmaları ile etiketlenmesi bir standart haline getirilecek.

Sosyal medyada yeni düzenleme: Ağır cezalar yolda

Dijital bağımlılığın fiziksel sağlığı olumsuz etkilediği ve bu etkinin nesiller boyunca aktarılabildiği gerçeğinden yola çıkılarak dijital bağımlılık ve siber zorbalık gibi sorunlarla mücadele için Ruh Sağlığı Yasası hazırlanacak.

Yetişkinlerin dijital bağımlılığı da göz önünde bulundurularak Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından sunulan ücretsiz danışmanlık hizmetlerinden yetişkin dijital bağımlılığa sahip kişilerin faydalandırılması sağlanacak.

Sosyal medyada yeni düzenleme: Ağır cezalar yolda

Yetişkinler için Sağlık Bakanlığı'nın sigarayı bırakma kampanyası olan "Başarabilirsin" örneğinde olduğu gibi sosyal medya hesapları oluşturularak iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak.

AİLELERİN DİJİTAL REHBERİ MOBİL UYGULAMADA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anne ve babaların çocuk yetiştirme sürecinde destek alabileceği "İlk Öğretmenim Ailem" adlı mobil uygulamayı hizmete sundu.

Sosyal medyada yeni düzenleme: Ağır cezalar yolda

Uygulama, gebelikten ilkokula kadar olan süreçte ebeveynlere rehberlik etmeyi amaçlıyor. Uygulamada gebelikte günlük yaşam, bebeğin gelişimi, uyku düzeni, güvenli bağlanma, pozitif disiplin ve mahremiyet gibi konularda videolu anlatımlarla bilgiler sunuluyor.

Sosyal medyada yeni düzenleme: Ağır cezalar yolda

EBEVEYNLERE ÇOCUK FOTOĞRAFI SINIRLAMASI
Ebeveynlerin, çocuklarının mahremiyetine saygılı olması gerektiği ve çocuklarıyla ilgili bilgileri sosyal medyada paylaşması (sharenting) konusunun üzerinde durulacak ve ailelere eğitimler verilecek.

Sosyal medyada yeni düzenleme: Ağır cezalar yolda

Çocukların, ebeveynlerin ve öğretmenlerin dijital dünyadaki risklere karşı korunabilmesi için dijital-okuryazarlık çalışması sil baştan yenilenecek.