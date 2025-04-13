Sosyal medyada yeni düzenleme: Ağır cezalar yolda

OYUN VE VİDEOLARA YAŞ SINIRI

Oyun platformlarında çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik de düzenlemeler yapılacak. Özellikle oyunlarda yaş sınırlamaları yapılması ve chatbox (mesajlaşma) gibi özelliklerin çocuklara kapatılması zorunlu olacak. Ayrıca Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformlarda, içerik yükleyicilerin yükleme sırasında yaş skalasını belirten bir ekranla karşılaşması sağlanacak.