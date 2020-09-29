Sosyal medyadan paylaştı! Petek Dinçöz’den hayranlarını üzen haber

Ancak 40 yaşındaki şarkıcıdan üzücü haber geldi. Petek Dinçöz, bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Petek Dinçöz, şu ifadeleri kullandı;
"Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın."
Öte yandan Petek Dinçöz, hamile olduğunu geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaştığı pembe bir bebek patiği fotoğrafı ile duyurmuştu.
Uzun süredir ekranlardan uzakta bir hayat yaşayan Dinçöz, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallamıştı.
Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Petek Dinçöz'e takipçilerinden yorum yağmıştı. Tepkilerden sonra açıklama yapan şarkıcı, filtreden dolayı farklı göründüğünü iddia etmişti.