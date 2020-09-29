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Haberler Galeri Sosyal medyadan paylaştı! Petek Dinçöz’den hayranlarını üzen haber

Sosyal medyadan paylaştı! Petek Dinçöz’den hayranlarını üzen haber

İrfan Aslan adında bir oğlu olan başarılı şarkıcı Petek Dinçöz, kısa bir süre önce 2. kez anne olacağını duyurmuştu. Yeniden anne olmak için gün sayan Dinçöz, üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu.

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 14:48 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 14:52
Sosyal medyadan paylaştı! Petek Dinçöz’den hayranlarını üzen haber

Serkan Kodaloğlu ile mutlu bir evliliği olan Petek Dinçöz'ün İrfan Aslan adında bir de oğlu var. Ünlü şarkıcı kısa bir süre önce yeniden anne olacağının müjdesini vermişti.

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Sosyal medyadan paylaştı! Petek Dinçöz’den hayranlarını üzen haber

Ancak 40 yaşındaki şarkıcıdan üzücü haber geldi. Petek Dinçöz, bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medyadan paylaştı! Petek Dinçöz’den hayranlarını üzen haber

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Petek Dinçöz, şu ifadeleri kullandı;

"Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın."

Sosyal medyadan paylaştı! Petek Dinçöz’den hayranlarını üzen haber

Öte yandan Petek Dinçöz, hamile olduğunu geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaştığı pembe bir bebek patiği fotoğrafı ile duyurmuştu.

Sosyal medyadan paylaştı! Petek Dinçöz’den hayranlarını üzen haber

Uzun süredir ekranlardan uzakta bir hayat yaşayan Dinçöz, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallamıştı.

Sosyal medyadan paylaştı! Petek Dinçöz’den hayranlarını üzen haber

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Petek Dinçöz'e takipçilerinden yorum yağmıştı. Tepkilerden sonra açıklama yapan şarkıcı, filtreden dolayı farklı göründüğünü iddia etmişti.

Sosyal medyadan paylaştı! Petek Dinçöz’den hayranlarını üzen haber
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