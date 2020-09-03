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Haberler Galeri Sosyal medyayı ikiye böldü! İşte Miray Daner'in yeni tarzı

Sosyal medyayı ikiye böldü! İşte Miray Daner'in yeni tarzı

Güzel ve başarılı oyuncu Miray Daner yeni projesi için tarzını değiştirdi. Güzel oyuncu son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2020 Perşembe 14:39 Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2020 Perşembe 14:53
Sosyal medyayı ikiye böldü! İşte Miray Daner'in yeni tarzı

Yeni sezonda 'Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisinde oynayan başarılı oyuncu Miray Daner, tarzını değiştirdi.

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Sosyal medyayı ikiye böldü! İşte Miray Daner'in yeni tarzı

Güzel oyuncu, sarı saçlarını koyu renge boyadı.

Sosyal medyayı ikiye böldü! İşte Miray Daner'in yeni tarzı

Miray Daner'in siyah saçlı ve kahküllü hali sosyal medyada da gündem oldu.

Sosyal medyayı ikiye böldü! İşte Miray Daner'in yeni tarzı

Dizide 'Helen' karakterini canlandıracak olan Miray Daner'in siyah saçları bazı hayranları tarafından beğenilmedi. Kimileri de Daner'e bu stilin daha çok yakıştığı söyledi.

Sosyal medyayı ikiye böldü! İşte Miray Daner'in yeni tarzı

Daner, daha önce 'Medcezir', 'Vatanım Sensin', 'Bir Litre Gözyaşı' ve 'Hakan Muhafız' gibi dizilerde rol aldı.

Sosyal medyayı ikiye böldü! İşte Miray Daner'in yeni tarzı

Öte yandan aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Miray Daner'in geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisi Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştığı iddia edildi.

Sosyal medyayı ikiye böldü! İşte Miray Daner'in yeni tarzı

Hatta ilişkilerine bir şans daha veren ikilinin evlilik şartıyla barıştığı da söylendi.

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