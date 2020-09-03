Sosyal medyayı ikiye böldü! İşte Miray Daner'in yeni tarzı

Güzel ve başarılı oyuncu Miray Daner yeni projesi için tarzını değiştirdi. Güzel oyuncu son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Yeni sezonda 'Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisinde oynayan başarılı oyuncu Miray Daner, tarzını değiştirdi. Güzel oyuncu, sarı saçlarını koyu renge boyadı. Miray Daner'in siyah saçlı ve kahküllü hali sosyal medyada da gündem oldu. Dizide 'Helen' karakterini canlandıracak olan Miray Daner'in siyah saçları bazı hayranları tarafından beğenilmedi. Kimileri de Daner'e bu stilin daha çok yakıştığı söyledi. Daner, daha önce 'Medcezir', 'Vatanım Sensin', 'Bir Litre Gözyaşı' ve 'Hakan Muhafız' gibi dizilerde rol aldı. Öte yandan aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Miray Daner'in geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisi Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştığı iddia edildi. Hatta ilişkilerine bir şans daha veren ikilinin evlilik şartıyla barıştığı da söylendi.