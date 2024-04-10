Sosyal medyayı salladı! Plastik şişeyle öyle bir şey yaptı ki...

Plastik boş su şişelerini atıyorsanız dikkat! Kullanılmayan plastik su şişeleri ne işe yarar diyorsanız bunu gördükten sonra bir daha düşünün. Hemen her yerde görebileceğiniz hatta kullandıktan sonra çöpe attığımız plastik pet şişelerden öyle şeyler yaptı ki görenler hayrete düştü. İşte sonunu görünce çok şaşıracağınız, plastik şişelerden neler yapabileceğinizi adım adım gösteren o ilginç görüntüler...