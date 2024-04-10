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Haberler Galeri Sosyal medyayı salladı! Plastik şişeyle öyle bir şey yaptı ki...

Sosyal medyayı salladı! Plastik şişeyle öyle bir şey yaptı ki...

Plastik pet şişeleri bir işe yaramaz diyerek çöpe atanlardansanız bir kere daha düşünün. O şişeleri değerlendirmek isteyen bir kişi yaptıklarıyla hayrete düşürdü. İşte sosyal medyada çok beğeni alan o anlar...

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 11:52

Sosyal medyayı salladı! Plastik şişeyle öyle bir şey yaptı ki...
Sosyal medyayı salladı! Plastik şişeyle öyle bir şey yaptı ki...

Plastik boş su şişelerini atıyorsanız dikkat! Kullanılmayan plastik su şişeleri ne işe yarar diyorsanız bunu gördükten sonra bir daha düşünün. Hemen her yerde görebileceğiniz hatta kullandıktan sonra çöpe attığımız plastik pet şişelerden öyle şeyler yaptı ki görenler hayrete düştü. İşte sonunu görünce çok şaşıracağınız, plastik şişelerden neler yapabileceğinizi adım adım gösteren o ilginç görüntüler...

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Sosyal medyayı salladı! Plastik şişeyle öyle bir şey yaptı ki...
Sosyal medyayı salladı! Plastik şişeyle öyle bir şey yaptı ki...

Rus mühendisin uzun uğraşları sonucu pet şişe bambaşka bir şeye dönüşecek. Ama önce malzemelerin hazırlanması lazım elbette!

Sosyal medyayı salladı! Plastik şişeyle öyle bir şey yaptı ki...
Sosyal medyayı salladı! Plastik şişeyle öyle bir şey yaptı ki...

Matkap, pervane yapmak için teneke ya da metal bir parça, tahta ve pet şişe.

Sosyal medyayı salladı! Plastik şişeyle öyle bir şey yaptı ki...
Sosyal medyayı salladı! Plastik şişeyle öyle bir şey yaptı ki...

Şimdi adım adım izleyelim, bakalım pet şişe neye dönüşecek?

Sosyal medyayı salladı! Plastik şişeyle öyle bir şey yaptı ki...
Sosyal medyayı salladı! Plastik şişeyle öyle bir şey yaptı ki...
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