Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü

Aysun Esendağ ise, "Bu güzelliği görmek için çıktık. Bugün kar yağışı var harika. Biz de gezelim, fotoğraf çekilelim diye geldik. Kartpostallık manzaralar var. Fırtına da var, kar yağışı da var ama çok güzel" diye konuştu.