Spil’in şifa dağıtan mahallesi! Vatandaşların akınına uğruyor

"DOKTORLAR 'YATALAK KALIRSIN' DEDİ"

Doktorların kendisine umutlu konuşmadığını ve yatalak kalacağını söylediklerini belirten Akduman, "Bana yeni doğmuş bir bebek gibi önce oturmayı öğrettiler. Kaslarım eridiği için oturamıyordum. Annem, babam, eşim ve çocuklarım destek oldu. Eşim ve köylüm çok büyük destek çıktı. Eşim çınar ağacına çelik tel çekti. Ben emeklemeye başladıktan sonra kademe kademe yükselterek kol kaslarımı ve beden kaslarımı güçlendirmeye başladım. Hiçbir doktor 'yürürsün' demedi, 'yatalak kalırsın' dedi. Ama ben hiçbir zaman yatalak kalacağımı beynimde kabul etmedim, 'ben yürüyeceğim, size de yürüyerek geleceğim' dedim. Hep bunu dile getiriyorum, eşim ve evlatlarım çok büyük destek çıktı. Büyük oğlum beni yürütebilmek için okulundan oldu" ifadelerini kullandı.