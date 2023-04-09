Su diyeti için uzmanından kritik uyarı: Ölüme davetiye çıkarıyor

Bursa'da eşinin uyguladığı su diyetini kendi de uygulamak isteyen kişi, hızlı kilo verdiğine sevinirken hayatını kaybediyordu. 2 ay önce başladığı diyetin kilo haricinde vücudundaki değişimleri fark edemeyen kişi, fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından tedaviye başlanan hasta, hayati tehlikeyi atlattı. Hastaya müdahaleyi yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Ocak, "Son bir hafta içinde iki hastam acil bölümünden geldi. Biri yaygın kemik ve eklem ağrıları, halsizlik, yoğun kırgınlık, kandaki oksijen yüzdesi yüzde 74'lere kadar inmiş bir haldeydi.