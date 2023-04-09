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Haberler Galeri Su diyeti için uzmanından kritik uyarı: Ölüme davetiye çıkarıyor

Su diyeti için uzmanından kritik uyarı: Ölüme davetiye çıkarıyor

Fazla kilolardan kurtulmak için özellikle sosyal medyada popüler olan diyetler bilinçsiz şekilde deneniyor. Son zamanlarda adı sıkça duyulan su diyeti de bunlardan biri. Ancak uzmanlar sosyal medyadan görerek uygulanan su diyeti gibi diyetlerin ölüme davetiye çıkardığını söyledi.

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2023 Pazar 12:03 Güncelleme Tarihi: 9 Nisan 2023 Pazar 12:18
Su diyeti için uzmanından kritik uyarı: Ölüme davetiye çıkarıyor
Su diyeti için uzmanından kritik uyarı: Ölüme davetiye çıkarıyor

Bursa'da eşinin uyguladığı su diyetini kendi de uygulamak isteyen kişi, hızlı kilo verdiğine sevinirken hayatını kaybediyordu. 2 ay önce başladığı diyetin kilo haricinde vücudundaki değişimleri fark edemeyen kişi, fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından tedaviye başlanan hasta, hayati tehlikeyi atlattı. Hastaya müdahaleyi yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Ocak, "Son bir hafta içinde iki hastam acil bölümünden geldi. Biri yaygın kemik ve eklem ağrıları, halsizlik, yoğun kırgınlık, kandaki oksijen yüzdesi yüzde 74'lere kadar inmiş bir haldeydi.

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Su diyeti için uzmanından kritik uyarı: Ölüme davetiye çıkarıyor
Su diyeti için uzmanından kritik uyarı: Ölüme davetiye çıkarıyor

Acilde hastayı değerlendirdikten sonra tomografi ve kan tahlili yaptık. Kan tahlillerinde ürekratin elektrolit dengesinin çok değişmiş olduğunu gördük. Neredeyse tüm vücudunun elektrolitleri değişmiş ve zararlı düzeye gelmişti. Çektiğimiz tomografide de akciğerde ploraze dediğimiz sıvı birikmesi olmuş, kalp enzim değerleri artmış ve enfeksiyon değerleri yükselmişti. Niçin böyle olduğunu öğrenmeye çalışırken, hasta yaklaşık 2 aydır su diyeti yaptığını söyledi.

Su diyeti için uzmanından kritik uyarı: Ölüme davetiye çıkarıyor
Su diyeti için uzmanından kritik uyarı: Ölüme davetiye çıkarıyor

Nasıl uyguladığını sorduğumda ise, 'Su içiyorduk. Günde 3 öğün, maydanoz, dereotu, roka gibi sadece sebze ağırlıklı beslendik' dedi. Hastamızı yatırdık, tedavisine başladık. Diyetini kestik ve normal beslenmeye geçtik. 3-4 gün içerisinde toparladı. Durumu şimdi daha iyi. " dedi.

Su diyeti için uzmanından kritik uyarı: Ölüme davetiye çıkarıyor
Su diyeti için uzmanından kritik uyarı: Ölüme davetiye çıkarıyor

"HER HASTAMA DİYETİ BENDE TAVSİYE EDİYORUM"
Su diyetinde bireylere sadece su içirip sebze ağırlıklı beslenme yapıldığını ifade eden Uzm. Dr. Ocak, "Bu 2, 3 veya 5 ay sürebiliyor. Bazı kişilerde olumsuz bir durum gözükmeyebiliyor. Tabi ki aç kalmaya bağlı insanlar yoğun kilo verebiliyor. Diyetisyenlik bölümü diye bir gerçek var. Sadece bu işe bakıyorlar. Diyet sanıldığı gibi kolay bir şey değildir. Muayene yapmadan, incelemeden rastgele diyet uygulanması doğru değildir" diye konuştu.

Su diyeti için uzmanından kritik uyarı: Ölüme davetiye çıkarıyor
Su diyeti için uzmanından kritik uyarı: Ölüme davetiye çıkarıyor

Diyetisyen Meltem Yavaş ise, "Su diyetleri veya farklı isimlerle anılan diyetleri sosyal medyada sıkça duymaktayız. Fakat sağlıklı zayıflamada bunların yeri katiyen yoktur. Sağlıklı zayıflama diyetlerinde bizler kişinin ihtiyaçlarına göre matematiksel hesaplamalarla kişiye göre diyet listeleri oluşturuyoruz.

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