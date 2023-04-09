Su diyeti için uzmanından kritik uyarı: Ölüme davetiye çıkarıyor

"HER HASTAMA DİYETİ BENDE TAVSİYE EDİYORUM"

Su diyetinde bireylere sadece su içirip sebze ağırlıklı beslenme yapıldığını ifade eden Uzm. Dr. Ocak, "Bu 2, 3 veya 5 ay sürebiliyor. Bazı kişilerde olumsuz bir durum gözükmeyebiliyor. Tabi ki aç kalmaya bağlı insanlar yoğun kilo verebiliyor. Diyetisyenlik bölümü diye bir gerçek var. Sadece bu işe bakıyorlar. Diyet sanıldığı gibi kolay bir şey değildir. Muayene yapmadan, incelemeden rastgele diyet uygulanması doğru değildir" diye konuştu.

