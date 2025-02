Sucukta tavuk kafası, hamburgerde kalp! Gıda teröristleri bunu da yaptı

Firma: YAKUPAĞA ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK TARIM ÜR. GIDA PAZ. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Marka: YAKUPAĞA MANGALCIM

Ürün: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK

Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

Parti/Seri No: 24.08.2025

İlçe: Çivril

İl: Denizli

Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Firma: DNC BAGET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-BAGET BURGER KINALIK ŞB.

Ürün: DANA HAMBURGER KÖFTESİ (ÇİĞ)

Uygunsuzluk: Sakatat (Kalp) Tespiti

Parti/Seri No: STT: 19.08.2024

İlçe: Pamukkale

İl: Denizli

Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri