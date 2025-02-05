Sucukta tavuk kafası, hamburgerde kalp! Gıda teröristleri bunu da yaptı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden gıda ürünlerinde sahtekarlık firmalar tek tek paylaşılıyor. Listede fıstıklı baklavada ay çekirdeği, hamburger etinde kalp, sucukta tavuk kafası ve baharat yapımında yasaklı boya bulundu. dikkat çekti. İşte detaylar...
HABER MERKEZİ
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Tarım ve Orman Bakanlığı, internet sitesinde 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini yayımlamaya devam ediyor. Bakanlığı'nın 4 Şubat tarihli yeni taklit ve tağşiş listesinde çok sayıda gıda teröristi yakayı ele verdi.
Firma: YAKUPAĞA ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK TARIM ÜR. GIDA PAZ. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. Marka: YAKUPAĞA MANGALCIM Ürün: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti Parti/Seri No: 24.08.2025 İlçe: Çivril İl: Denizli Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri
Firma: DNC BAGET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-BAGET BURGER KINALIK ŞB. Ürün: DANA HAMBURGER KÖFTESİ (ÇİĞ) Uygunsuzluk: Sakatat (Kalp) Tespiti Parti/Seri No: STT: 19.08.2024 İlçe: Pamukkale İl: Denizli Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri
Firma: EFEKÖY GIDA HAYVANCILIK ÜRETİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: EFEKÖY GIDA Ürün: TAZE YAĞLI LOR PEYNİRİ Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti Parti/Seri No: 15.08.2024 İlçe: Çine İl: Aydın Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma: ALAN SÜT ÜRÜN. İMALAT VE PAZ. LTD. ŞTİ Marka: AZRA Ürün: SADE YOĞURT Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti Parti/Seri No: 22.09.2024 İlçe: Altınözü İl: Hatay Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Firma: EN TATLI BÖREK-TÜLİN YÜCESOYLU Ürün: FISTIKLI ÖZEL BAKLAVA Uygunsuzluk: Ay Çekirdeği Tespiti Parti/Seri No: TETT: 03.12.2024 İlçe: Yüreğir İl: Adana Ürün Grubu: Pastacılık Ürünleri ve Tatlılar
Firma: NİSAN BİYOKİMYA MEDİKAL ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK KIRTASİYE BİLİŞİM MATBAA TEKSTİL GIDA LTD. ŞTİ. Marka: DOĞAKÖY Ürün: SOĞUK SIKIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (ERKEN HASAT) Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti Parti/Seri No: 01 İlçe: Çankaya İl: Ankara Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
Firma: TANEM TOHUM GIDA AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: BİZİM YAĞCI Ürün: NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti Parti/Seri No: 090920220001 İlçe: Nilüfer İl: Bursa Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
Firma: MALİA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Marka: OLİVA MALİA Ürün: AYVALIK ERKEN HASAT SOĞUK SIKIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-500 ML Uygunsuzluk: Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti Parti/Seri No: 10.2024 İlçe: Karaburun İl: İzmir Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
Firma: SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. Marka: ZEYTİNADA Ürün: NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti Parti/Seri No: 008 İlçe: Selçuk İl: İzmir Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar