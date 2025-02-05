Sucukta tavuk kafası, hamburgerde kalp! Gıda teröristleri bunu da yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden gıda ürünlerinde sahtekarlık firmalar tek tek paylaşılıyor. Listede fıstıklı baklavada ay çekirdeği, hamburger etinde kalp, sucukta tavuk kafası ve baharat yapımında yasaklı boya bulundu. dikkat çekti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 05 Şubat 2025 10:51 Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





