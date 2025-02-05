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Haberler Galeri Sucukta tavuk kafası, hamburgerde kalp! Gıda teröristleri bunu da yaptı

Sucukta tavuk kafası, hamburgerde kalp! Gıda teröristleri bunu da yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden gıda ürünlerinde sahtekarlık firmalar tek tek paylaşılıyor. Listede fıstıklı baklavada ay çekirdeği, hamburger etinde kalp, sucukta tavuk kafası ve baharat yapımında yasaklı boya bulundu. dikkat çekti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Sucukta tavuk kafası, hamburgerde kalp! Gıda teröristleri bunu da yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, internet sitesinde 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini yayımlamaya devam ediyor. Bakanlığı'nın 4 Şubat tarihli yeni taklit ve tağşiş listesinde çok sayıda gıda teröristi yakayı ele verdi.

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Sucukta tavuk kafası, hamburgerde kalp! Gıda teröristleri bunu da yaptı

Firma: YAKUPAĞA ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK TARIM ÜR. GIDA PAZ. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Marka: YAKUPAĞA MANGALCIM
Ürün: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK
Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: 24.08.2025
İlçe: Çivril
İl: Denizli
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Firma: DNC BAGET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-BAGET BURGER KINALIK ŞB.
Ürün: DANA HAMBURGER KÖFTESİ (ÇİĞ)
Uygunsuzluk: Sakatat (Kalp) Tespiti
Parti/Seri No: STT: 19.08.2024
İlçe: Pamukkale
İl: Denizli
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Sucukta tavuk kafası, hamburgerde kalp! Gıda teröristleri bunu da yaptı

Firma: EFEKÖY GIDA HAYVANCILIK ÜRETİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: EFEKÖY GIDA
Ürün: TAZE YAĞLI LOR PEYNİRİ
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 15.08.2024
İlçe: Çine
İl: Aydın
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Firma: ALAN SÜT ÜRÜN. İMALAT VE PAZ. LTD. ŞTİ
Marka: AZRA
Ürün: SADE YOĞURT
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti
Parti/Seri No: 22.09.2024
İlçe: Altınözü
İl: Hatay
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Sucukta tavuk kafası, hamburgerde kalp! Gıda teröristleri bunu da yaptı

Firma: EN TATLI BÖREK-TÜLİN YÜCESOYLU
Ürün: FISTIKLI ÖZEL BAKLAVA
Uygunsuzluk: Ay Çekirdeği Tespiti
Parti/Seri No: TETT: 03.12.2024
İlçe: Yüreğir
İl: Adana
Ürün Grubu: Pastacılık Ürünleri ve Tatlılar

Sucukta tavuk kafası, hamburgerde kalp! Gıda teröristleri bunu da yaptı

Firma: NİSAN BİYOKİMYA MEDİKAL ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK KIRTASİYE BİLİŞİM MATBAA TEKSTİL GIDA LTD. ŞTİ.
Marka: DOĞAKÖY
Ürün: SOĞUK SIKIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (ERKEN HASAT)
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 01
İlçe: Çankaya
İl: Ankara
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

Firma: TANEM TOHUM GIDA AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: BİZİM YAĞCI
Ürün: NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 090920220001
İlçe: Nilüfer
İl: Bursa
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

Sucukta tavuk kafası, hamburgerde kalp! Gıda teröristleri bunu da yaptı

Firma: MALİA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Marka: OLİVA MALİA
Ürün: AYVALIK ERKEN HASAT SOĞUK SIKIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-500 ML
Uygunsuzluk: Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 10.2024
İlçe: Karaburun
İl: İzmir
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

Firma: SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ.
Marka: ZEYTİNADA
Ürün: NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti/Seri No: 008
İlçe: Selçuk
İl: İzmir
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar