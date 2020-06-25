Sulama göleti göçü tersine çevirdi! Şehir dışında yaşayanlar geri dönmeye başladı

GÖLETLE BİRLİKTE TARIMIN KALBİ YAYLABAYIR

Sulama göleti ile başlayan sulu tarımın Yaylabayır Mahallesi'nin kaderini değiştirdiğini belirten mahalle muhtarı Mustafa Eraslan, "Yaylabayır göleti adeta tarımın, Yaylabayır'ın kalbi olan bir yer. Yaylabayır'da sulu tarıma 2011 yılından itibaren geçildi üretim yüzde 100, yüzde 200 yani kelimelerle ifade edilecek durumda değil. Burada bir milyon 444 bin metreküp su depolanabiliyor. Ovamızda damlama sistemi kapalı sistem yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda sulama hattımız var. Vatandaşımız Yaylabayır halkı normal evinde çeşme musluğunu açıp elini yüzünü yıkadığı gibi ovasında sulu tarımını yapıyor.