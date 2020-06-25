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Haberler Galeri Sulama göleti göçü tersine çevirdi! Şehir dışında yaşayanlar geri dönmeye başladı

Sulama göleti göçü tersine çevirdi! Şehir dışında yaşayanlar geri dönmeye başladı

Balıkesir'de Sındırgı ilçesi Yaylabayır kırsal mahallesindeki sulama kanalı, göçleri durdurdu. Sulama kanalı sayesinde tarım yapabilen vatandaşlar, göç etmektn vazgeçti. DSİ tarafından yapılan gölet ile sulama imkanına kavuşan Yaylabayır ovasında ekonomik katkısı yüksek olan tarım ürünleri üretilmeye başlandı.

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 10:35 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 10:41
Sulama göleti göçü tersine çevirdi! Şehir dışında yaşayanlar geri dönmeye başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır kırsal mahallesinde 2011 yılında yapılan sulama göleti ile göç tersine dönmeye başladı. Bölgenin en kaliteli kornişon salatalığının yetiştiği topraklarda yılın 12 ayı tarım yapılabilir hale geldi.

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Sulama göleti göçü tersine çevirdi! Şehir dışında yaşayanlar geri dönmeye başladı

DSİ tarafından yapılan gölet ile sulama imkanına kavuşan Yaylabayır ovasında ekonomik katkısı yüksek olan tarım ürünleri üretilmeye başlandı. Özellikle bölgenin en kaliteli kornişon salatalığının üretildiği ovada sezonda iki farklı üründe yetiştirilebiliyor.

Sulama göleti göçü tersine çevirdi! Şehir dışında yaşayanlar geri dönmeye başladı

Kapalı sistem sulama sistemine sahip 1 milyon 444 bin metreküp kapasiteli gölet sayesinde 4 bin dekarlık ova sulama imkanına sahip. Sındırgı Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile yamaçlarda ve merkezde bulunan bazı bahçelere de sulama imkanı sağlandı.

Sulama göleti göçü tersine çevirdi! Şehir dışında yaşayanlar geri dönmeye başladı

Kapalı sistem ve damla sulama sisteminin kullanılması ile büyük ölçüde su tasarrufu sağlandığı gibi pompa sistemine gerek kalmadığı için ekonomik kazanç da sunuluyor. Yılın hemen hemen 12 ayında üretimin gerçekleştirilmesi ve ekonomik kazancı yüksek tarım ürünlerinin üretilmesi sayesinde mahallede göç azaldığı gibi, şehir dışında yaşayanlar da geri dönmeye başladı.

Sulama göleti göçü tersine çevirdi! Şehir dışında yaşayanlar geri dönmeye başladı

GÖLETLE BİRLİKTE TARIMIN KALBİ YAYLABAYIR
Sulama göleti ile başlayan sulu tarımın Yaylabayır Mahallesi'nin kaderini değiştirdiğini belirten mahalle muhtarı Mustafa Eraslan, "Yaylabayır göleti adeta tarımın, Yaylabayır'ın kalbi olan bir yer. Yaylabayır'da sulu tarıma 2011 yılından itibaren geçildi üretim yüzde 100, yüzde 200 yani kelimelerle ifade edilecek durumda değil. Burada bir milyon 444 bin metreküp su depolanabiliyor. Ovamızda damlama sistemi kapalı sistem yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda sulama hattımız var. Vatandaşımız Yaylabayır halkı normal evinde çeşme musluğunu açıp elini yüzünü yıkadığı gibi ovasında sulu tarımını yapıyor.

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