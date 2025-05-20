Süper ikili: Peynir ve ceviz! Peynir ve cevizi birlikte yemenin sırrı nedir? Peynir ve cevizi aynı anda yemenin ne gibi faydası var?
Kahvaltılık denildiği zaman sofraların baş köşesinde peynir yer alıyor. Kuruyemiş denildiği zaman besin değerleri bakımından yüksek, içerisinde bolca lif bulunduran, diyetlerin olmazsa olmazlarından olan ceviz ise akla ilk gelenler arasında. Peki peynir ve cevizi aynı anda yemenin sırrı nedir? Peynir ve cevizi aynı anda yemek bize neler kazandırır, vücudumuza ne gibi değişimler olur? İşte detaylar...
HABER MERKEZİ
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Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle içinde sır bulunduran hayatımızın vazgeçilmez besinleri olan peynir ve ceviz, yüksek besin değerleriyle sağlığa birçok faydası var. Peki, peynir ve cevizi birlikte tüketildiğinde vücutta ne gibi değişimler meydana geliyor?
100 gr peynirde 1281 mg sodyum bulunmaktadır. Bu oran tuz bileşeni olduğunu göstermekle birlikte bu bileşen yine peynirin çeşidine ve tuzluluk oranına göre daha da yükselmektedir.
Sodyum bileşeninin fazlası tansiyon hastalığına yol açmaktadır. Yani tıpkı fazla tuz tüketim sonrası gibi fazla tuzlu peynir tüketimi de aynı şekilde tuz oranını, dolayısıyla sodyum oranını arttırmaktadır.
Yükselen sodyum ile beraber kan basıncı artarak tansiyon hastalığı ve böbrek rahatsızlıklarına sebep olmaktadır. Bu yüzden peyniri tüketirken dikkatli olunması gerekmektedir.
SODYUM VE POTASYUM DENGESİ KURULUYOR
Diğer yandan peynirde bulunan potasyum miktarı yeterli değilken, cevizdeki potasyum oranı oldukça iyi bir miktardadır. Bu yüzden peynir ile ceviz birlikte tüketildiği taktirde yeterli potasyum miktarı alınmış olacaktır.
Bu nedenle peynirdeki tuzdan gelen sodyumun tansiyon üzerindeki olumsuz etkisi, cevizden gelen potasyum ile dengelenebilmektedir. Bu yüzden peynir ve cevizin birlikte tüketilmesi tavsiye edilmektedir.
CEVİZİN FAYDALARI
Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir, damarlarda oluşan plak birikimini yok etmeye yardımcı olur. Kan akışını hızlandırmaya yardım ederek dolaşım sistemi bozukluklarına iyi gelir. Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Anti-kanser özler ve biyoaktif bileşenler içermesi sayesinde vücudu, başlıca olarak meme, prostat, kolon kanserinden korur. Bol miktarda lif ve sağlıklı yağlar barındırması nedeniyle metabolizmayı düzenlemeye, kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olur. Antioksidan özleri olduğu için cilt hastalıklarına, cilt ve saç sağlığı için oldukça faydalıdır. Çocuklarda beyin gelişimine katkıda bulunur. Epilepsi ve demans rahatsızlıklarından korunmaya yardımcı olur. Hafızayı güçlendirmeye fayda sağlar.
PEYNİRİN FAYDALARI
Sinir sistemi için faydalıdır. Hafızayı güçlendirir. Dişleri güçlendirir. Diş minesine yararlıdır. Çürük diş oluşumunu engeller. Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılar. Kemik erimesi oluşumunu engeller. Kemik yapısını güçlendirir. Diyabete karşı korur. Kilo vermeye kolaylık sağlar. Kalp hastalıkları riskini aza indirir. Yüksek tansiyonu düşürür. Yorgunluk ve strese karşı iyi gelir. Tümör oluşumunu engeller. Migren ağrısına iyi gelir. Uyku problemini çözer. Tükürük salgılanmasını sağlar. Bağırsak bakterilerini korur.