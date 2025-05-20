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Haberler Galeri Süper ikili: Peynir ve ceviz! Peynir ve cevizi birlikte yemenin sırrı nedir? Peynir ve cevizi aynı anda yemenin ne gibi faydası var?

Süper ikili: Peynir ve ceviz! Peynir ve cevizi birlikte yemenin sırrı nedir? Peynir ve cevizi aynı anda yemenin ne gibi faydası var?

Kahvaltılık denildiği zaman sofraların baş köşesinde peynir yer alıyor. Kuruyemiş denildiği zaman besin değerleri bakımından yüksek, içerisinde bolca lif bulunduran, diyetlerin olmazsa olmazlarından olan ceviz ise akla ilk gelenler arasında. Peki peynir ve cevizi aynı anda yemenin sırrı nedir? Peynir ve cevizi aynı anda yemek bize neler kazandırır, vücudumuza ne gibi değişimler olur? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Süper ikili: Peynir ve ceviz! Peynir ve cevizi birlikte yemenin sırrı nedir? Peynir ve cevizi aynı anda yemenin ne gibi faydası var?

Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle içinde sır bulunduran hayatımızın vazgeçilmez besinleri olan peynir ve ceviz, yüksek besin değerleriyle sağlığa birçok faydası var. Peki, peynir ve cevizi birlikte tüketildiğinde vücutta ne gibi değişimler meydana geliyor?

İşte bu süper ikilinin bilinmeyen faydaları!

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Süper ikili: Peynir ve ceviz! Peynir ve cevizi birlikte yemenin sırrı nedir? Peynir ve cevizi aynı anda yemenin ne gibi faydası var?

Önce bu güçlü ikilinin besin değerlerine bakalım.

PEYNİR BESİN İÇERİĞİ

Kolesterol (mg): 53
Sodyum (mg): 1281
Potasyum (mg): 103
Kalsiyum (mg) 422
Vitamin A (mg) 228

Süper ikili: Peynir ve ceviz! Peynir ve cevizi birlikte yemenin sırrı nedir? Peynir ve cevizi aynı anda yemenin ne gibi faydası var?

CEVİZ BESİN İÇERİĞİ

Kolesterol (mg): 0
Sodyum (mg): 0
Potasyum (mg): 225
Kalsiyum (mg) 83
Protein (Gr) 15

Süper ikili: Peynir ve ceviz! Peynir ve cevizi birlikte yemenin sırrı nedir? Peynir ve cevizi aynı anda yemenin ne gibi faydası var?

PEYNİRİN TUZLULUK ORANI ÖNEMLİ

100 gr peynirde 1281 mg sodyum bulunmaktadır. Bu oran tuz bileşeni olduğunu göstermekle birlikte bu bileşen yine peynirin çeşidine ve tuzluluk oranına göre daha da yükselmektedir.

Süper ikili: Peynir ve ceviz! Peynir ve cevizi birlikte yemenin sırrı nedir? Peynir ve cevizi aynı anda yemenin ne gibi faydası var?

Sodyum bileşeninin fazlası tansiyon hastalığına yol açmaktadır. Yani tıpkı fazla tuz tüketim sonrası gibi fazla tuzlu peynir tüketimi de aynı şekilde tuz oranını, dolayısıyla sodyum oranını arttırmaktadır.

Yükselen sodyum ile beraber kan basıncı artarak tansiyon hastalığı ve böbrek rahatsızlıklarına sebep olmaktadır. Bu yüzden peyniri tüketirken dikkatli olunması gerekmektedir.

Süper ikili: Peynir ve ceviz! Peynir ve cevizi birlikte yemenin sırrı nedir? Peynir ve cevizi aynı anda yemenin ne gibi faydası var?

SODYUM VE POTASYUM DENGESİ KURULUYOR

Diğer yandan peynirde bulunan potasyum miktarı yeterli değilken, cevizdeki potasyum oranı oldukça iyi bir miktardadır. Bu yüzden peynir ile ceviz birlikte tüketildiği taktirde yeterli potasyum miktarı alınmış olacaktır.

Bu nedenle peynirdeki tuzdan gelen sodyumun tansiyon üzerindeki olumsuz etkisi, cevizden gelen potasyum ile dengelenebilmektedir. Bu yüzden peynir ve cevizin birlikte tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Süper ikili: Peynir ve ceviz! Peynir ve cevizi birlikte yemenin sırrı nedir? Peynir ve cevizi aynı anda yemenin ne gibi faydası var?

CEVİZİN FAYDALARI

Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir, damarlarda oluşan plak birikimini yok etmeye yardımcı olur.
Kan akışını hızlandırmaya yardım ederek dolaşım sistemi bozukluklarına iyi gelir.
Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
Anti-kanser özler ve biyoaktif bileşenler içermesi sayesinde vücudu, başlıca olarak meme, prostat, kolon kanserinden korur.
Bol miktarda lif ve sağlıklı yağlar barındırması nedeniyle metabolizmayı düzenlemeye, kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olur.
Antioksidan özleri olduğu için cilt hastalıklarına, cilt ve saç sağlığı için oldukça faydalıdır.
Çocuklarda beyin gelişimine katkıda bulunur.
Epilepsi ve demans rahatsızlıklarından korunmaya yardımcı olur.
Hafızayı güçlendirmeye fayda sağlar.

Süper ikili: Peynir ve ceviz! Peynir ve cevizi birlikte yemenin sırrı nedir? Peynir ve cevizi aynı anda yemenin ne gibi faydası var?

PEYNİRİN FAYDALARI

Sinir sistemi için faydalıdır.
Hafızayı güçlendirir.
Dişleri güçlendirir. Diş minesine yararlıdır.
Çürük diş oluşumunu engeller.
Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılar.
Kemik erimesi oluşumunu engeller.
Kemik yapısını güçlendirir.
Diyabete karşı korur.
Kilo vermeye kolaylık sağlar.
Kalp hastalıkları riskini aza indirir.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Yorgunluk ve strese karşı iyi gelir.
Tümör oluşumunu engeller.
Migren ağrısına iyi gelir.
Uyku problemini çözer.
Tükürük salgılanmasını sağlar.
Bağırsak bakterilerini korur.