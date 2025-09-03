Süper meyve Aronya: Balıkesir'de ilk hasadı başladı! Sağlık, kozmetik ve gıda... Her alanda Aronya! Faydaları saymakla bitmiyor
Balıkesir'in verimli topraklarında yetişen aronya hasadında verim üreticilerin yüzünü güldürdü. Süper meyve olarak bilinen aronya yüksek besin değeriyle tam bir antioksidan kaynağı. Peki son yıllarda ekim alanı artan aronya meyvesinin faydaları nelerdir? İşte sağlık, kozmetik ve gıda sektörlerinin aranılan tadı aronya meyvesi ile ilgili tüm detaylar...
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu üreticiler ile birlikte tarlada ilk aronya hasadını yaptı. Tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan ve "süper meyve" olarak da bilinen aronya, besin değeri yüksek olup ve antioksidan özelliği taşıyor.
Balıkesir'in verimli topraklarına ve iklim şartlarına uyum sağlayan aronya hasadında verim üreticilerin yüzünü güldürdü. Kayalar Mahallesinde araonya üreticisi çiftçi Göksel Kanat'a ait tarlada yapılan sezonun ilk aranyo hasadına Vali İsmail Ustaoğlu, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Karesi Kaymakamı Metin Arslantaş, Tarım İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, protokol üyeleri ve Kayalar köyünün kadınları yörenin meşhur halk oyunu 'Nina' oynayarak, karşıladı. Vali Ustaoğlu ilk hasatı yaparak, ilk aronya ürünleri topladı.
İklim şartlarına uyum sağlayan, yüksek besin değeriyle "süper meyve" olarak bilinen aronya, Balıkesir'de üreticilere yeni bir gelir kapısı oldu. Son yıllarda ekim alanı artan aronya; sağlık, kozmetik ve gıda sektörlerinde reçel, meyve suyu ve dondurma gibi birçok alanda kullanılıyor.
ARONYANIN FAYDALARI NELERDİR?
- Vücuda çevresel koşullar nedeniyle ve sağlıksız beslenme ile giren serbest radikalleri temizleyerek hücrelerin kısa sürede yenilenmesine destek sağlar.
- Kronik hastalıklarla baş ederek bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklara karşı adete kalkan oluşturur. Buna bağlı da gelişen bazı ruhsal komplikasyonları bile önler. Özellikle günümüzde yaygınlaşan kronik strese karşı etkili bir meyvedir.
- Düzenli tüketildiğinde akciğerleri ve karaciğeri temizleyerek zararlı bakterileri idrar yolu ile vücuttan atar. Bunun yanı sıra tüm sindirim sistemini de olumlu etkileyerek buralarda biriken yemek kalıntılarını temizler.
- Kandaki kolesterol seviyesini dengede tutarak damar tıkanıklığını önler. Böylece kalp krizi, yüksek tansiyon ve felç gibi ciddi rahatsızlıkları riskini azaltır.
- İçerdiği kolajen ve elastion lifleri sayesinde damar ve kemiklerin gelişimini etkiler. Bu sayede kan dolaşımının performansını da artırarak hastalıklara karşı oluşan zeminleri ortadan kaldırır. Kalp atışını kontrollü atması sağlanır.
C VİTAMİNİ DEPOSU: ARONYA
Aronya meyvesi bilinen en yüksek antioksidan,ORAC ve OPC değerlerine sahiptir. Stres, çevre kirliliği ve günlük hayatta yaşanan olumsuz durumlarla karşı karşıya kalan vücudun zarar görmüş hücrelerini yeniler. Sabahları kahvaltıdan sonra bir bardak aronya suyu insan vücudunun gün boyu dinç kalmasını sağlar. Gece ise yatmadan önce içildiğinde rahat bir uyku uyumaya yardımcı olur.
ARONYA NASIL TÜKETİLMELİ?
Metropol çağda giderek artan hastalıklara karşı adeta mucize olan aronya meyvesi bağışıklık sistemini güçlendirir. Yapılan bazı araştırmalarda aronya meyvesinden ilaç elde edilmeye çalışılmış ancak başarılı olunmamıştır. Nedeni ise; aronya meyvesinde bulunan güçlü antioksidanlar işlem gördüklerinde etkilerinin ortadan kalkmasıdır. Uzmanlar bu yüzden aronyayı suyu çıkartılarak ya da direk tüketilmesinin daha önemli olduğunu vurguluyor.