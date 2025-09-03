Süper meyve Aronya: Balıkesir’de ilk hasadı başladı! Sağlık, kozmetik ve gıda... Her alanda Aronya! Faydaları saymakla bitmiyor

ARONYA NASIL TÜKETİLMELİ?

Metropol çağda giderek artan hastalıklara karşı adeta mucize olan aronya meyvesi bağışıklık sistemini güçlendirir. Yapılan bazı araştırmalarda aronya meyvesinden ilaç elde edilmeye çalışılmış ancak başarılı olunmamıştır. Nedeni ise; aronya meyvesinde bulunan güçlü antioksidanlar işlem gördüklerinde etkilerinin ortadan kalkmasıdır. Uzmanlar bu yüzden aronyayı suyu çıkartılarak ya da direk tüketilmesinin daha önemli olduğunu vurguluyor.