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Haberler Galeri "Süper Pembe Ay" Karahisar Kalesi'nde görsel şölen oluşturdu

"Süper Pembe Ay" Karahisar Kalesi'nde görsel şölen oluşturdu

Ay'ın ortalama dolunaydan daha büyük şekilde görüldüğü "Süper Pembe Ay", Afyonkarahisar'da da görüntülendi.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 01:14 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 01:15
Süper Pembe Ay Karahisar Kalesi'nde görsel şölen oluşturdu

Gökbilimciler tarafından Ay yörüngesinin yeryüzüne en yakın olan noktası olarak tanımlanan ve dolunay evresinde iken oluşan Süper Pembe Ay, Afyonkarahisar'da çıplak gözle izlenebildi.

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Süper Pembe Ay Karahisar Kalesi'nde görsel şölen oluşturdu

Ay'ın tarihi Karahisar Kalesi'nin üstündeki görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. "Süper Pembe Ay"ı görüntülemek isteyen fotoğraf meraklıları ise adeta birbirleriyle yarıştı.

Süper Pembe Ay Karahisar Kalesi'nde görsel şölen oluşturdu

Kentte havanın açık olması Süper Pembe Ay'ın balkon ve pencerelerden izlenmesine de olanak tanıdı.

Süper Pembe Ay Karahisar Kalesi'nde görsel şölen oluşturdu
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