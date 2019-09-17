Sürekli yorgun hissediyorsanız dikkat!

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Sürekli yorgunluk hissi artık birçoğumuz tarafından yaşanan bir süreç haline geldi. Bu durum kişilerin günlük hayatından keyif almasını engellerken, işlerini yapmasını da zorlaştırıyor hayat kalitemizde düşüşlere yol açabiliyor. Yorgunluk sadece fiziksel olarak tanımlanmamalı. Çünkü fiziksel yorgunluk haricinde mental olarak yorgun ve halsiz hissetmek de vücudumuzda benzer bir etki oluşturabiliyor." açıklamasında bulundu. İşte yorgunluğa sebep olan etmenlen ve alınması gereken önlemler...