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Sürekli yorgun hissediyorsanız dikkat!

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Sürekli yorgunluk hissi artık birçoğumuz tarafından yaşanan bir süreç haline geldi. Bu durum kişilerin günlük hayatından keyif almasını engellerken, işlerini yapmasını da zorlaştırıyor hayat kalitemizde düşüşlere yol açabiliyor. Yorgunluk sadece fiziksel olarak tanımlanmamalı. Çünkü fiziksel yorgunluk haricinde mental olarak yorgun ve halsiz hissetmek de vücudumuzda benzer bir etki oluşturabiliyor." açıklamasında bulundu. İşte yorgunluğa sebep olan etmenlen ve alınması gereken önlemler...

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 14:57 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 17:31
Sürekli yorgun olma hissine dikkat!
Sürekli yorgun olma hissine dikkat!

Op.Dr. Kerem Bıkmaz '"Nedenini bilemediğiniz uzun süreli bir yorgunluk şikayetiniz varsa kan tahlili yaptırıp özellikle; demir, demir depoları, b12 , d vitamini seviyelerinize muhakkak baktırın eksikliğinde beslenme veya takviyelerle bu açığınızı kapatın.

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Sürekli yorgun olma hissine dikkat!
Sürekli yorgun olma hissine dikkat!

Vitamin , mineraller hariinde Tiroidler T3,T4, TSH seviyelerinize , kan şeker seviyenize (açlık glukoz), hmga1c seviyelerinize de baktırmakta fayda var. Metabolik bozukluklar yorgunluk nedeni olabilir" dedi.

Yorgunluk sebeplerinden bazılarının metabolik etkenli olduğunu ifade eden Dr. Bıkmaz, bunları şöyle sıraladı:

Sürekli yorgun olma hissine dikkat!
Sürekli yorgun olma hissine dikkat!

"Kansızlık (anemi): Anemi kanda oksijen taşıyan eritrositlerin sayısının azalmasına verilen isim. Bu durum kanın daha az oksijen taşıma kapasitesine sahip olmasına sebep olur. Hücrelere ulaşan daha az oksijen ise daha kötü enerji üretimi ve kasların güçsüz kalması demek.

Sürekli yorgun olma hissine dikkat!
Sürekli yorgun olma hissine dikkat!

Hipo/hipertirodizim (tirod hormonlarının eksikliği veya fazlalığı): Tiroid hormonları hücrenin enerji üretme mekanizmalarını düzenler. Dolayısıyla tiroid hormonlarının azlığı veya fazlalığı kişilerin daha yorgun hissetmesine sebep olur.

Sürekli yorgun olma hissine dikkat!
Sürekli yorgun olma hissine dikkat!

Diyabet (şeker hastalığı): Şeker hastalığı vücudun kandaki şeker moleküllerini hücreye sokmaktaki yetersizliği olarak tanımlanır. Diyabet hastalarında kan şekeri yükselir, hücrelerin enerji üretimi için kullanacağı şeker miktarı azalır. Dolayısıyla yorgunluk hissedilir.

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