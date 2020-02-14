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Survivor 2020 ünlüler kadrosunda kimler var?

2020 Survivor'ın başlamasına kısa bir süre kaldı. Yarışma bu yıl da ünlüler gönüllüler formatı ile ekranlarda olacak. Survivor'ın ünlüler takımında bu sene kimlerin yer alacağı merak ediliyor. 16 Şubat Pazar akşamı başlayacak olan Survivor'ın en dikkat çeken ünlüsü ise Uğur Pektaş oldu. Peki, Survivor 2020 ünlüleri kimler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2020 Cuma 17:07 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2020 Cuma 17:09
Survivor 2020 ünlüler kadrosunda kimler var?

Bu yıl da ünlüler gönüllüler formatı ile ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor için geri sayım başladı. Yarışmanın ünlüler takımında kimlerin olduğu merak ediliyor. İşte 2020 Survivor kadrosu...

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Survivor 2020 ünlüler kadrosunda kimler var?

Survivor 2020 için tarih belli oldu. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Survivor 2020'nin 16 Şubat 2020'de başlayacağını duyurdu. Yarışma ünlüler gönüllüler formatıyla gerçekleşecek.

Survivor 2020 ünlüler kadrosunda kimler var?

ACUN ILICALI SOSYAL MEDYADAN DUYURUYOR

Survivor'ın başlamasına kısa bir süre kala Acun Ilıcalı 2020 Survivor kadrosunu açıkladı. İşte ünlüler takımında yer alan o isimler...

Survivor 2020 ünlüler kadrosunda kimler var?

SURVIVOR UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?
16 Nisan 1979 doğumlu Uğur Pektaş, 2005 yılında yaşadığı Survivor şampiyonluğunun ardından yeniden fenomen yarışma ile ekranlara dönüyor. Ünlü oyuncu, 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Murat Komiser' rolü ile büyük ses getirdi.


Survivor 2020 ünlüler kadrosunda kimler var?

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut kimdir, BKM Mutfak] tarafından düzenlenen Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı komedi programının sevilen oyuncularından birisi olan Türk sinema, tiyatro, dizi ve reklam oyuncusu.

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı.

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Haller adlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan ve de 2008 yılından beri yayınlanmakta olan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer almaktadır.

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