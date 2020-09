Survivor şampiyonum Cemal Can eski hayatına geri döndü. Ailesi ve arkadaşlarıyla tatil yapan Cemal Can iş için kolları sıvadı. Mustafa Ceceli'nin stüdyosunda yeni şarkısının kayıtlarını tamamlayan Cemal Can, sık sık YouTube'a video yapacağını açıkladı.