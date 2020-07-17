Haberler Galeri Survivor en çok onlara yaradı! Hangi yarışmacının kaç takipçisi var? Rekor kimde?

Survivor en çok onlara yaradı! Hangi yarışmacının kaç takipçisi var? Rekor kimde?

Bu sene ekrana gelen Survivor yarışması rekor kırdı. Özellikle gönüllüler takımı seyirci tarafından çok sevildi. Şampiyonluğa Barış Murat Yağcı ile final koltuğuna oturan Cemal Can Canseven ulaştı. Survivor sayesinde yarışmacılar sosyal medyada takipçi sayısını da artırdı. Peki, hangi yarışmacının kaç takipçisi var? Rekor kimde?