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Haberler Galeri Survivor en çok onlara yaradı! Hangi yarışmacının kaç takipçisi var? Rekor kimde?

Survivor en çok onlara yaradı! Hangi yarışmacının kaç takipçisi var? Rekor kimde?

Bu sene ekrana gelen Survivor yarışması rekor kırdı. Özellikle gönüllüler takımı seyirci tarafından çok sevildi. Şampiyonluğa Barış Murat Yağcı ile final koltuğuna oturan Cemal Can Canseven ulaştı. Survivor sayesinde yarışmacılar sosyal medyada takipçi sayısını da artırdı. Peki, hangi yarışmacının kaç takipçisi var? Rekor kimde?

Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma 16:57 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma 17:07
Survivor en çok onlara yaradı! Hangi yarışmacının kaç takipçisi var? Rekor kimde?

İrem Akın

31,2 bin

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Makbule Karabudak

43,6 bin

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Şaziye İvegin Üner

43,8 bin

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Fatma Günaydın

60,7 bin

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Derya Can Göçen

66,5 bin

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