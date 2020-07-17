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Survivor en çok onlara yaradı! Hangi yarışmacının kaç takipçisi var? Rekor kimde?
Survivor en çok onlara yaradı! Hangi yarışmacının kaç takipçisi var? Rekor kimde?
Bu sene ekrana gelen Survivor yarışması rekor kırdı. Özellikle gönüllüler takımı seyirci tarafından çok sevildi. Şampiyonluğa Barış Murat Yağcı ile final koltuğuna oturan Cemal Can Canseven ulaştı. Survivor sayesinde yarışmacılar sosyal medyada takipçi sayısını da artırdı. Peki, hangi yarışmacının kaç takipçisi var? Rekor kimde?
Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma 16:57
Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma 17:07
Makbule Karabudak
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Şaziye İvegin Üner
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