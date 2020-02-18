  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Survivor Evrim Keklik 'tuvalet' diyerek yalvarmıştı! Bu detayla şaşırttı

Survivor Evrim Keklik 'tuvalet' diyerek yalvarmıştı! Bu detayla şaşırttı

Survivor 2020 yeni bölümleriyle heyecanı dorukta tutuyor. Sevenleri son bölümleri ve canlı bağlantıları ilgiyle takip ediyor. Survivor gönüllüler takımının renkli simalarından biri de hiç şüphesiz Evrim Keklik. Tanıtım videosundai ağlayan haliyle sosyal medyada çok konuşuldu. Açlık, uyu ve tuvalet derdi çeken Evrim Keklik, izleyenlere 'bu kız dayanamaz' dedirtti. Ysrışmanın takipçileri Evrim Keklik'in hayatını merake diyor. Peki Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik hayatı nasıl? Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2020 Salı 10:36 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2020 Salı 10:38
Survivor Evrim Keklik 'tuvalet' diyerek yalvarmıştı! Bu detayla şaşırttı

2020 Survivor Gönüllüler takımının renkli isimlerinden Evrim Keklik, ağlayarak yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Tuvalet derdi çeken Evrim Keklik, izleyen herkese 'bu kız fazla dayanamaz' dedirtti. Peki kim bu Evrim Keklik biliyor musunuz, instagram hesabında farklı bir hayatı var...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Survivor Evrim Keklik 'tuvalet' diyerek yalvarmıştı! Bu detayla şaşırttı

Önce Evrim Keklik'in Survivor 2020'ye damga vuran gözyaşları içindeki röportajında söylediklerini aktaralım. Evrim Survivor kamerası ile bir köşeye çekilip içli içli ağlayarak şunları söyledi:

-"Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün biraz daha iyiyim. Bunları annem görmesin. Çok zor… Beni bir günlüğüne buraya getirseydiniz, deneme yapsaydım yemin ederim gelmezdim. Çok zor ya... Ayyy...

Survivor Evrim Keklik 'tuvalet' diyerek yalvarmıştı! Bu detayla şaşırttı

Onların yanında utanıyorum ağlayamıyorum da...: -Ağlayamıyorum yemin ederim gücüm yok. İnsanlar var orda utanıyorum ağlayamıyorum. Diyecekler kocaman kadın ağlıyor. Annem görse üzülür.

Survivor Evrim Keklik 'tuvalet' diyerek yalvarmıştı! Bu detayla şaşırttı

İshal oldum: -Su içmek mide bulandırıyor. Coconut ishal yapıyor. Gerçekten hiç bir şey yiyemiyorum. Burda olmak gerçekten mükemmel. Ben burayı parayla satın alamam. Ama bir de bunun arka yüzü var

Survivor Evrim Keklik 'tuvalet' diyerek yalvarmıştı! Bu detayla şaşırttı

Tuvaletin geliyor sürekli: . Oyun alamıyorsun üzülüyorsun. Her yerde tuvaletin geliyor sürekli. Oyy çok zor. Takım arkadaşlarım Allahım üfff... Sohbet etmek istiyorum. Çay, kahve içmek istiyorum. Minderde oturmak istiyorum ya... Gerçekten moralim çok bozuk.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 18 Şubat Salı
Günlük burç yorumları - 18 Şubat Salı
BİZE ULAŞIN