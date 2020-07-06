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Haberler Galeri Survivor Evrim ve Mert arasında neler oluyor? Aşk iddiaları yeniden gündemde

Survivor Evrim ve Mert arasında neler oluyor? Aşk iddiaları yeniden gündemde

Survivor sırasında adı aşk dedikodularına karışan Evrim Keklik ve Mert Öcal arasındaki iddialar yeniden gündeme geldi. İkilinin elendikten sonra birbirlerine karşı olan samimi tavrı, aşk iddialarını güçlendirdi.

Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 15:45 Güncelleme Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 15:56
Survivor Evrim ve Mert arasında neler oluyor? Aşk iddiaları yeniden gündemde

Survivor Ünlüler takımında yer alan oyuncu Mert Öcal ile yarışma boyunca iyi anlaşan Evrim'i Mert'in sürpriz vedası adeta yıkmıştı. Mert'in vedasının ardından Evrim'in "Mert'i yakından tanımak istiyordum. Kampların birleşmesinin artık hiçbir anlamı kalmadı" sözleri ikilinin arasındaki aşk iddialarını güçlendirmişti.

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Survivor Evrim ve Mert arasında neler oluyor? Aşk iddiaları yeniden gündemde

İkilinin hayranları tarafından oluşturulan fan sayfaları başarılı popçu Hadise'nin Survivor Birleşme Partisi'nde söylediği "Adada aşk kokusu alıyorum" sözünden birçok kişinin aksine Mert ve Evrim'i ima ettiğini çıkartmıştı. Yarışma boyunca aşk iddialarına yanıt veremeyen ikili elendikten sonra haklarında çıkan haberleri cevapladı.

Survivor Evrim ve Mert arasında neler oluyor? Aşk iddiaları yeniden gündemde

SADECE ARKADAŞIZ
Survivor yarışmasından ilk elenen isim Mert Öcal, Dominik'te Acun Ilıcalı'nın yaptığı Instagram canlı yayınında kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Evrim ile haklarında çıkan aşk iddialarını yalayan Öcal, "Evrim bana geçtiğimiz zamanlarda abi diyordu. Ben ona abi dememesini söyledim ama Evrim benim kardeşim" dedi.

Survivor Evrim ve Mert arasında neler oluyor? Aşk iddiaları yeniden gündemde

Mert'in açıklamasının ardından haberlere bir yalanlama da Evrim cephesinden geldi. Evrim katıldığı canlı yayında; "Mert çok yakışıklı, komik ve sempatik biri… Başlarda tartışma yaşamıştık ondan sonra konuşunca aramızdaki mesafe azaldı. Bu tamamen arkadaşlık çerçevesinde olan bir şey" dedi.

Survivor Evrim ve Mert arasında neler oluyor? Aşk iddiaları yeniden gündemde

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI HABERLERİ YENİDEN ATEŞLEDİ
Survivor'un başarılı yarışmalarından gelen açıklamalar hayranları için yeterli olmadı. Mert benim erkek versiyonum diyen Evrim, sosyal medya hesabından "Mertciğim" notunu düşerek bir fotoğraf paylaştı. Mert Öcal ise aynı fotoğrafı "hanımağa" yazarak yayınlamayı tercih etti.

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