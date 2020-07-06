Survivor Evrim ve Mert arasında neler oluyor? Aşk iddiaları yeniden gündemde

SADECE ARKADAŞIZ

Survivor yarışmasından ilk elenen isim Mert Öcal, Dominik'te Acun Ilıcalı'nın yaptığı Instagram canlı yayınında kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Evrim ile haklarında çıkan aşk iddialarını yalayan Öcal, "Evrim bana geçtiğimiz zamanlarda abi diyordu. Ben ona abi dememesini söyledim ama Evrim benim kardeşim" dedi.