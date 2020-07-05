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Haberler Galeri Survivor Evrim'in açıklamaları şok etti! Nisa hakkında neler söyledi? İşte o konuşma...

Survivor Evrim'in açıklamaları şok etti! Nisa hakkında neler söyledi? İşte o konuşma...

Survivor'dan elenen Evrim Keklik, Nisa hakkında iddialı açıklamalar yaptı. Aralarının bozuk olmadığını belirten Keklik, "Nisa, sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı" dedi. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 13:33 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 13:41
Survivor Evrim'in açıklamaları şok etti! Nisa hakkında neler söyledi? İşte o konuşma...

İşte Evrim Keklik'in açıklamalarından satır başları…

Ben Survivor'ı ada yaşantısını çok sevdim. Evet, zorlandım aç kalmak beni yordu. İnsanlarla tartıştım. Benim karakterime, fikirlerime uymayan şeyler karşısında susamam. Ben aslında komik bir insanım ama şartlar zorluyor.

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Survivor Evrim'in açıklamaları şok etti! Nisa hakkında neler söyledi? İşte o konuşma...

Survivor'a ilk kötü bir giriş yaptım. Oyunlarda çok başarılı değildim ama sonradan iyi bir performans gösterdim. Bayağı yükseldim, takımıma katkı sağladım. Bana yeteri kadar değer vermediler. Cemal Can ve Yasin'in yeri ben de ayrı. Tartıştık kavga ettik ama zor zamanlarımda da onlardan güç aldım.

Survivor Evrim'in açıklamaları şok etti! Nisa hakkında neler söyledi? İşte o konuşma...

CEMAL İLE YASİN NİSA'YI KORUYORDU
Nisa sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı. Hiçbir olayın içine girmedi, kimseyle problem yaşamadı. Çünkü onun yerine başkaları problem yaşıyordu. Cemal Can ve Yasin onu korumasaydı o dişe diş tartışsaydı benim kadar güçlü zaten kalamazdı.

Survivor Evrim'in açıklamaları şok etti! Nisa hakkında neler söyledi? İşte o konuşma...

Benim attığım 'parayla değil, sırayla' mesajı Nisa için değildi. Dikkatli bakıldığında benim attığım tweet elenmeden daha önceydi. Ben o zaman kimin elendiğini bilmiyordum. Genel bir mesajdı o ben nereden bilebilirim kimin eleneceğini.

Survivor Evrim'in açıklamaları şok etti! Nisa hakkında neler söyledi? İşte o konuşma...

Nisa ile elendikten sonra hiç karşılaşmadık. İkimizde Domonik'teyiz ama denk gelmedik. Karşılaşsak da selamlaşırız. Kanlı, bıçaklı değiliz ki... Evet, tartıştık. Birbirimizi sevmiyoruz. Yardım isterse yaparım, ben de istesem o da yapar.

Survivor Evrim'in açıklamaları şok etti! Nisa hakkında neler söyledi? İşte o konuşma...

YASİN BENİ ÇOK ÜZDÜ
Yasin beni çok üzdü, ben de onu çok üzdüm. Birbirimizi tanıyana kadar ağır sözlerde bulunduk. Benim en kızdığım nokta bana 'dedikoducu' demesiydi. Ben çok konuşurum ama kimsenin arkasından konuşmuyordum. Yüzlerine söylüyordum. Yeri geldi Yasin'den nefret ettim ama tanıdıktan sonra 'biz yanlış başlamışız' dedim.

Survivor Evrim'in açıklamaları şok etti! Nisa hakkında neler söyledi? İşte o konuşma...

MERT'LE İYİ ANLAŞTIK
Mert çok yakışıklı, komik ve sempatik biri... Başlar da tartışma yaşamıştık ondan sonra konuşunca aramızdaki mesafe azaldı. Ama bu tamamen arkadaşlık çercevesinde olan bir şey. Birleşme partisinde çok eğlendik. Elendikten sonra da görüştük Dominik'te... Ersin abi, Ardahan, Aycan falan hep bir aradaydık.

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