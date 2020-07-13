Survivor finalistleri Türkiye'ye dönüyor! Cemal Can'dan maske sorusu...

22 yarışmacının şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor'da sona gelindi. Yasin, Cemal Can, Barış ve Berkan'ın son dörde kalmayı başardığı yarışta son konsey gerçekleşti. Cemal Can'ın dokunulmazlığı almasıyla birlikte Yasin, Berkan ve Barış sms'e çıktı. Dün akşam Dominik'ten yapılan canlı yayında finalistler belli oldu. Yayının ardından Barış, Yasin ve Cemal Can, Acun Ilıcalı'nın uçağı ile Türkiye'ye doğru yola çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen maske zorunluluğu Cemal Can'ı zorladı.

Pandemi sürecinde Dominik'te bulunan Survivor yarışmacılarından Cemal Can, maske takma zorunluluğunu öğrenince Acun Ilıcalı'ya "Biz hep böyle mi dolaşacağız?" diye sordu. Ilıcalı ise "Sokaktaysan evet ama çekimlerde takmayacaksınız" yanıtını verdi.