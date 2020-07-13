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Haberler Galeri Survivor finalistleri Türkiye'ye dönüyor! Cemal Can'dan maske sorusu...

Survivor finalistleri Türkiye'ye dönüyor! Cemal Can'dan maske sorusu...

Survivor finalistleri Barış, Yasin ve Cemal Can Acun Ilıcalı'nın uçağıyla Türkiye'ye dönüyor. Maske takma zorunluluğu olduğunu öğrenen Cemal Can, Ilıcalı'ya "Biz hep böyle mi dolaşacağız?" diye sordu. Ilıcalı ise "Sokaktaysan evet ama çekimlerde takmayacaksınız" yanıtını verdi.

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:18 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:33
Survivor finalistleri Türkiye'ye dönüyor! Cemal Can'dan maske sorusu...

22 yarışmacının şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor'da sona gelindi. Yasin, Cemal Can, Barış ve Berkan'ın son dörde kalmayı başardığı yarışta son konsey gerçekleşti. Cemal Can'ın dokunulmazlığı almasıyla birlikte Yasin, Berkan ve Barış sms'e çıktı. Dün akşam Dominik'ten yapılan canlı yayında finalistler belli oldu. Yayının ardından Barış, Yasin ve Cemal Can, Acun Ilıcalı'nın uçağı ile Türkiye'ye doğru yola çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen maske zorunluluğu Cemal Can'ı zorladı.

Pandemi sürecinde Dominik'te bulunan Survivor yarışmacılarından Cemal Can, maske takma zorunluluğunu öğrenince Acun Ilıcalı'ya "Biz hep böyle mi dolaşacağız?" diye sordu. Ilıcalı ise "Sokaktaysan evet ama çekimlerde takmayacaksınız" yanıtını verdi.

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Survivor finalistleri Türkiye'ye dönüyor! Cemal Can'dan maske sorusu...

SURVİVOR'DA YÜZLEŞME ZAMANI
Büyük final öncesi adada kalmayı başaran 4 yarışmacı, elenen Survivor yarışmacıları ile yüzleşti.

Elif, Mert, Evrim, Ersin, Nisa, Aşkım, Ezgi ve Aycan canlı yayında eski rakiplerine merak ettikleri soruları sordular.

Survivor finalistleri Türkiye'ye dönüyor! Cemal Can'dan maske sorusu...

AYCAN'IN SORUSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Aycan'ın Barış'a sorduğu soru sosyal medyada geniş yankı buldu. Aycan, bir dönem aynı takımda olduğu, sonrasında ise rakip olarak yarıştığı Barış'a "Her yemekten sonra yanıma oturuyordun ve yüzüme geğiriyordun. Bunu bilerek mi yapıyordun? Gerçekten merak ediyorum" dedi.

Survivor finalistleri Türkiye'ye dönüyor! Cemal Can'dan maske sorusu...

ACUN ILICALI'DAN MÜDAHALE
Acun Ilıcalı'dan Aycan'a müdahale gecikmedi. Ilıcalı "Aycan şunu anladım, seninle canlı yayına çıkmak riskmiş. Acaba ikinci soruyu duymadan Elif'e mi geçsek" dedi.

Survivor finalistleri Türkiye'ye dönüyor! Cemal Can'dan maske sorusu...

HAKAN HATİPOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ
Survivor Panaroma yorumcularından Hakan Hatipoğlu ise sosyal medya hesabından Aycan'a tepki gösterdi. Hatipoğlu "Yüzleşme var aylar sonra ekrana çıkacaksın süslenmişsin saçlarını yaptırmışsın, çok güzel olmuşsun tüm Türkiye 7den 70e merakla heyecanla seni izliyor, senin sorun 'Yüzüme bilerek mi geğirdin.' Valla bu akşam iyi ki Elif var ki topladı biraz ortamı." dedi.

Survivor finalistleri Türkiye'ye dönüyor! Cemal Can'dan maske sorusu...

ACUN ILICALI: ALLAH BENİ KÖTÜ HABERLERLE SINIYOR
Acun Ilıcalı, elenen yarışmacıyı açıklamadan önce kısa bir konuşma yaptı ve yarışmacılara son kez söz hakkı verdi.

"Hayatım boyunca kötü haberler vermekten kaçındım. Allah da beni herhalde bu konuda sınıyor. Survivor'daki görevim her hafta kötü bir haber verdim. bu akşam da birinizin hayallerine set çekmek zorundayım. Biriniz İstanbul'daki büyük finalde olamayacak. Hiç mutlu değilim ama bu anı yaşamak zorundayız." dedi.

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