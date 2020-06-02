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Haberler Galeri Survivor karıştı! Acun Ilıcalı çıldırdı! İşte o anlar...

Survivor karıştı! Acun Ilıcalı çıldırdı! İşte o anlar...

Survivor yarışması bu sene gündeme damga vurdu. Yarışmacıları ve olaylarıyla gündemden düşmeyen yarışmada, bu kez Acun Ilıcalı çıldırdı. Ilıcalı, ünlüler takımında yarışan Yunus Emre'ye fena patladı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 12:08 Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 12:16
Survivor karıştı! Acun Ilıcalı çıldırdı! İşte o anlar...

Gönüllülerin 5-3'lük üstünlüğü ile devam eden oyunda, Berkan ve Sercan birlikte parkura çıktı. Sercan, yarışı önce tamamlayarak Berkan'a atış hakkı tanımadı. Oyun sonunda sesler yükseldi. Yunus Emre, Berkan'ın üstüne yürüdü.

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Survivor karıştı! Acun Ilıcalı çıldırdı! İşte o anlar...

'DÖVÜŞ SPORLARINI KENDİNE SAKLA'
"Ben buna meydan okuyorum. Kick boks, boks, güreş...Erkek ya!" diyerek bağırmaya başlayan Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı'dan müdahale gecikmedi. Ilıcalı "Dövüş sporlarını kendine sakla" dedi.

Survivor karıştı! Acun Ilıcalı çıldırdı! İşte o anlar...

SERT UYARI
Berkan'ın "Efendilik çok güzel ama herkese yakışmaz" sözlerine "Senin gibi efendileri ben iki parmağımla cebimden çıkarıyorum" diyerek karşılık veren Yunus Emre'ye bu kez Ilıcalı'nın tepkisi daha da sert oldu.

Survivor karıştı! Acun Ilıcalı çıldırdı! İşte o anlar...

'KÖTÜ KELİME KULLANAMAZSIN'
Oyunu yarıda kesen Acun Ilıcalı, "Yunus Emre dikkatlice beni dinle. Net bir uyarı yapıyorum. Sen burada eğer bir daha küfür kullanırsan, çok ciddi yaptırım yapacağım sana. Senin ağzından küfür çıkamaz! Sen bunu alışkanlık haline getirdin. Suat Usta da der, kazanıyoruz da der... Bizde küfür yok! Sen hakaret ediyorsun. Kötü kelime kullanıyorsun. Kullanamazsın öyle bir kelime ya! Üste yürümede de sorun yok. Biraz yakınlaşırsın, laf atarsın, o laf atar... Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Kullanamazsın! Bunu anlamıyor musun sen?" dedi.

Survivor karıştı! Acun Ilıcalı çıldırdı! İşte o anlar...

'BU SON UYARI'
Yunus Emre, Ilıcalı'nın sözlerine gülerek karşılık verdi. Yarışmacıyı bir kez daha uyaran Ilıcalı "Hepinizin önünde söylüyorum. Senin bundan sonra kötü kelime kullanma hakkın yok!" dedi.

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