Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Yarışmada neler oldu? İşte detaylar...

Temmuz ayında final yapacak olan 'Survivor 2020'de ödüller her geçen gün daha da büyüyor. Kazanan yarışmacının SUV araç ile ödüllendirileceği gecede, yarışmacılar annelerinin kendileri hakkındaki sorulara verdikleri yanıtları tahmin etmeye çalıştı.