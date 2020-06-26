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Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Yarışmada neler oldu? İşte detaylar...
Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Yarışmada neler oldu? İşte detaylar...
Survivor'da sona yaklaşırken, büyük ödüller verilmeye devam ediliyor. Dün yayınlanan yarışmada, büyük ödül araba oldu. Berkan ile finale kalan Elif, ikinci kez arabayı kazandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 14:47
Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 14:58
Temmuz ayında final yapacak olan 'Survivor 2020'de ödüller her geçen gün daha da büyüyor. Kazanan yarışmacının SUV araç ile ödüllendirileceği gecede, yarışmacılar annelerinin kendileri hakkındaki sorulara verdikleri yanıtları tahmin etmeye çalıştı.
Tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışta en büyük hayal kırıklığını Nisa Bölükbaşı ve Yasin Obuz yaşadı.
NİSA ŞOKE OLDU!
Annesinin "Nisa taksit mi yapar, peşin mi alır" sorusuna verdiği 'taksit' yanıtı ile şoke olan Nisa, kızgınlığını uzun süre üstünden atamadı.
"BİRBİRİMİZİ HİÇ TANIMAMIŞIZ"
Yasin ise annesinin "Lahmacunu mu daha çok sever, pizzayı mı?" sorusuna verdiği 'Pizza' yanıtına sinirlendi. Annesinin, kardeşinden etkilendiğini söyleyen Yasin, "Birbirimizi hiç tanımamışız" dedi.
15 soruluk yarıştan Elif Yıldırım Gören ve Berkan Karabulut, 13 doğru yaparak galip ayrıldı. Finale kalan ikili, lüks araç için mücadele etti.