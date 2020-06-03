Survivor'da Barış Murat Yağcı ile Evrim Keklik birbirine girdi! Elenen yarışmacı şok etti! İşte tüm detaylar...

İkili arasındaki kavganın yankıları konseyde de sürdü. Acun Ilıcalı "Defalarca uyarmamıza rağmen kadın yarışmacılarla olan diyaloglardaki hassasiyet maalesef çiğnenmiş oldu" dedi ve ilk olarak sözü Evrim'e verdi. Survivor Evrim "Ben bana müdahale edildiğinde hiç hoşlanmıyorum. Ve tepkimi bazen sert bir şekilde gösteriyorum. " dedi ve yaşanan olayları hatırlamadığını ve bu yüzden çok uzatmak istemediğini söyledi.



Barış ise "Belli bir birikim, içimde tuttuğum öfke sinir patlaması yaşandı. Önce Evrim'den sonra Türk halkında özür dilerim. Ama Evrim'le dört ay geçirsinler, ona göre karar versinler" dedi.