  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Survivor'da Barış Murat Yağcı ile Evrim Keklik birbirine girdi! Elenen yarışmacı şok etti! İşte tüm detaylar...

Survivor'da Barış Murat Yağcı ile Evrim Keklik birbirine girdi! Elenen yarışmacı şok etti! İşte tüm detaylar...

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında dün gece ortalık karıştı. Ünlüler takımından Evrim Keklik ve Barış Murat Yağcı birbirine girdi. Evrim'in sözleriyle patlamam noktasına gelen Barış'ı arkadaşları sakinleştirdi. Ada konseyinde ise yarışmaya veda eden isim herkesi şaşkınlığa uğrattı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 3 Haziran 2020 Çarşamba 09:45 Güncelleme Tarihi: 3 Haziran 2020 Çarşamba 09:58
Survivor'da Barış Murat Yağcı ile Evrim Keklik birbirine girdi! Elenen yarışmacı şok etti! İşte tüm detaylar...

Survivor heyecan dolu bir bölümle ekranlardaydı. 7 kişilik Ünlüler takımı, iletişim ödülü için 4 kişilik Gönüllüler takımına karşı mücadele etti. Yarışta kazanan taraf Gönüllüler oldu. Sercan, Aycan, Elif ve Yunus Emre aileleriyle telefon konuşması yaptı

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Survivor'da Barış Murat Yağcı ile Evrim Keklik birbirine girdi! Elenen yarışmacı şok etti! İşte tüm detaylar...

Yarışma oldukça gergin anlara da ev sahipliği yaptı. Benchte oturan Evrim ve Barış arasındaki tansiyon bir anda yükseldi.

Survivor'da Barış Murat Yağcı ile Evrim Keklik birbirine girdi! Elenen yarışmacı şok etti! İşte tüm detaylar...

'HER OLAYI BANA SEKTİRİYORSUN'
Barış, Evrim'e "Her olayı bana sektiriyorsun" diyerek sert çıktı. Evrim ise Barış'a "Yemek olsaydı bunu kabul etmezdin. Sen bir avuç pilav için buradan kampa koşarsın" diyerek karşılık verdi. Yasin'in konuyu kapatın uyarılarına rağmen konuşmaya devam eden Evrim'in Barış'a söylediği "oturuyorsun, oynamıyorsun sözleri" ortamı iyice gerdi.

Survivor'da Barış Murat Yağcı ile Evrim Keklik birbirine girdi! Elenen yarışmacı şok etti! İşte tüm detaylar...

BARIŞ MATARAYI FIRLATTI
Bu sözler sonrasında Barış iyice sinirlendi. Elindeki matarayı fırlatan Barış'ı arkadaşları Evrim'den uzaklaştırmaya çalıştı. Fakat Evrim ile Barış, uzaktan da olsa tartışmaya devam etti.

Survivor'da Barış Murat Yağcı ile Evrim Keklik birbirine girdi! Elenen yarışmacı şok etti! İşte tüm detaylar...

İkili arasındaki kavganın yankıları konseyde de sürdü. Acun Ilıcalı "Defalarca uyarmamıza rağmen kadın yarışmacılarla olan diyaloglardaki hassasiyet maalesef çiğnenmiş oldu" dedi ve ilk olarak sözü Evrim'e verdi. Survivor Evrim "Ben bana müdahale edildiğinde hiç hoşlanmıyorum. Ve tepkimi bazen sert bir şekilde gösteriyorum. " dedi ve yaşanan olayları hatırlamadığını ve bu yüzden çok uzatmak istemediğini söyledi.


Barış ise "Belli bir birikim, içimde tuttuğum öfke sinir patlaması yaşandı. Önce Evrim'den sonra Türk halkında özür dilerim. Ama Evrim'le dört ay geçirsinler, ona göre karar versinler" dedi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 3 Haziran Çarşamba
Günlük burç yorumları - 3 Haziran Çarşamba
  • SON DAKİKA