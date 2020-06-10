Survivor'da kim elendi? Ada konseyinde neler oldu? İşte detaylar...

YASİN CEMAL CAN VE NİSA ARASINDA GERGİNLİK

Mücadelede Yasin, Nisa ve Cemal Can arasında tansiyon yükseldi. Yasin" Benim ayarımı kaçırmayın benim ayarımı kaçırırınız komple ayarınız bozulur" deyince, Nisa'dan "Sen kaç kere bize dedin ben atış yaparken susun diye" cevabı geldi. "Kafana göre oyunu bırakıp gidiyorsun" diyen Yasin'e bu kez Nisa "Senin gibi onlara mı bağırsaydım" yanıtını verdi. İkili arasındaki tartışmaya Cemal Can da dahil oldu.