Survivor'da kim elendi? Ada konseyinde neler oldu? İşte detaylar...

SMS BİRİNCİLERİ
Survivor 2020'nin 9 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen 102. bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından SMS birincileri açıklandı. Cumartesi ve Pazar günleri, Survivor izleyicileri tarafından kullanılan SMS oylarına göre Kırmızı takımda Barış, Mavi takımdan Cemal Can en çok oyu alarak SMS birincileri oldu. Bu nedenle iki yarışmacının da eleme adaylığı düşmüş oldu. Bu yüzden takımların SMS ikincileri de açıklandı. Kırmızı takımının SMS ikincisi Sercan, Mavi takımın Nisa oldu.
Kırmızı Takım
1) BARIŞ
2) Sercan
3) Berkan
4) Yunus Emre
5) Elif
Mavi Takım
1) CEMAL CAN
2) Nisa
3) Evrim
4) Yasin
5) Ardahan