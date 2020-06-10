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Haberler Galeri Survivor'da kim elendi? Ada konseyinde neler oldu? İşte detaylar...

Survivor'da kim elendi? Ada konseyinde neler oldu? İşte detaylar...

Survivor yeni bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitledi. Berkan, Evrim, Yasin ve Yunus Emre'nin eleme potasına girdiği gecede Barış SMS sıralamasında birinci geldi ve adaylığı düştü. İletişim ödülünü de mavi takımın kazandığı yarışmada elenen isim şaşkınlık yarattı. Survivor'da kim elendi? Ada konseyinde neler oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 13:01 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 13:26
Survivor'da kim elendi? Ada konseyinde neler oldu? İşte detaylar...

Surivivor'da yarışmacıların yakınları ile iletişim kurmasını sağlayan iletişim oyunu bu hafta da heyecanlı anlara neden oldu. Survivor 102. bölümünde çekişmeli geçen mücadeleyi Mavi takımı 10-6 skorla kazandı.

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Survivor'da kim elendi? Ada konseyinde neler oldu? İşte detaylar...

YASİN CEMAL CAN VE NİSA ARASINDA GERGİNLİK

Mücadelede Yasin, Nisa ve Cemal Can arasında tansiyon yükseldi. Yasin" Benim ayarımı kaçırmayın benim ayarımı kaçırırınız komple ayarınız bozulur" deyince, Nisa'dan "Sen kaç kere bize dedin ben atış yaparken susun diye" cevabı geldi. "Kafana göre oyunu bırakıp gidiyorsun" diyen Yasin'e bu kez Nisa "Senin gibi onlara mı bağırsaydım" yanıtını verdi. İkili arasındaki tartışmaya Cemal Can da dahil oldu.

Survivor'da kim elendi? Ada konseyinde neler oldu? İşte detaylar...

SMS BİRİNCİLERİ

Survivor 2020'nin 9 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen 102. bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından SMS birincileri açıklandı. Cumartesi ve Pazar günleri, Survivor izleyicileri tarafından kullanılan SMS oylarına göre Kırmızı takımda Barış, Mavi takımdan Cemal Can en çok oyu alarak SMS birincileri oldu. Bu nedenle iki yarışmacının da eleme adaylığı düşmüş oldu. Bu yüzden takımların SMS ikincileri de açıklandı. Kırmızı takımının SMS ikincisi Sercan, Mavi takımın Nisa oldu.

Kırmızı Takım
1) BARIŞ
2) Sercan
3) Berkan
4) Yunus Emre
5) Elif


Mavi Takım
1) CEMAL CAN
2) Nisa
3) Evrim
4) Yasin
5) Ardahan

Survivor'da kim elendi? Ada konseyinde neler oldu? İşte detaylar...

Heyecanla izlenen Survivor 102. bölümde Kırmızı takımda Elif'in dokunulmazlığı olmaması nedeniyle Berkan ile Yunus Emre otomatikman eleme adayı oldular. Mavi takım ise Cemal Can Yasin'i, Nisa ise Evrim'i eleme adayı olarak gösterdiler.

Survivor'da kim elendi? Ada konseyinde neler oldu? İşte detaylar...

Bu dört aday arasında SMS sıralamasına bakıldı. Seyircilerin kullandığı oylara göre rakiplerine göre daha az oy alan Yunus Emre, Survivor'a veda eden isim oldu.

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