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Survivor’da korkunç kaza! O yarışmacı 3 metre yükseklikten düştü
Survivor'da finale az bir süre kala, yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Cemal Can'la aynı takımda yarışan Nisa, parkura çıktığı sırada 3 metre yükseklikten düştü. Nisa'nın yardımına takım arkadaşları koştu. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi 17:28Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi 17:37
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5 aydır izleyici ile buluşan Survivor'da adım adım sona gelinirken 9 yarışmacının çeyrek final mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son dokunulmazlık oyununda yaşanan sakatlıklar yarışmaya damga vurdu.
Cemal Can kaptanlığındaki kırmızı takım, Ardahan kaptanlığındaki mavi takım ile dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Her iki takımın da çeyrek final hırsına Elif ve Nisa'nın yaşadığı zor anlar gölge düşürdü.
Havuza atladığı sırada kafasına aldığı darbe ile fenalaşan Elif'e Doktor Metin Kuş ve ekibi müdahale etti.
Elif'in acı içinde kıvrandığı anlar kameraya yansırken, genç yarışmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Elif'in yaşadığı talihsiz anların ardından bir kötü haber de Nisa'dan geldi. Sercan ile parkura çıkan Nisa, 3 metre yükseklikten aşağı düştü.
Nisa'nın yardımına ilk koşanlar Murat, Evrim ve Ardahan oldu. Yakın arkadaşının düşüşünü ve ardından yerde kalışını gören Cemal Can, gözyaşlarına boğuldu. Cemal Can 'Aşağıya düştü, bayağı düştü oradan' diyerek ağlamaya başladı.
Nisa'nın takım arkadaşı Barış da gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Yarışmanın en güçlü isimlerinden Elif ve Nisa'nın akıbeti bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak.