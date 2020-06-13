Survivor’da korkunç kaza! O yarışmacı 3 metre yükseklikten düştü

5 aydır izleyici ile buluşan Survivor'da adım adım sona gelinirken 9 yarışmacının çeyrek final mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son dokunulmazlık oyununda yaşanan sakatlıklar yarışmaya damga vurdu.

Cemal Can kaptanlığındaki kırmızı takım, Ardahan kaptanlığındaki mavi takım ile dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Her iki takımın da çeyrek final hırsına Elif ve Nisa'nın yaşadığı zor anlar gölge düşürdü.