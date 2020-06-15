  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Survivor'da neler oluyor? Acun Ilıcalı'nın aldığı yeni karar ne? Elif ve Nisa Survivor'a devam edebilecek mi?

Survivor'da neler oluyor? Acun Ilıcalı'nın aldığı yeni karar ne? Elif ve Nisa Survivor'a devam edebilecek mi?

Survivor yarışması 2020 yılına damga vurdu. İzlenme rekorları kıran yarışmada gönüllüler takımı herkesin favorisi oldu. Artık sona gelinen yarışmada Acun Ilıcalı'dan flaş bir açıklama geldi. Nisa ve Elif'in oyun sırasında düşerek sakatlanması üzerine Ilıcalı, oyunlarının hızlarının düşürülmesiyle ilgili bazı kararlar alacağını belirtti. Survivor'da neler oluyor? Elif ve Nisa Survivor'a devam edebilecek mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:22 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:39
Survivor'da neler oluyor? Acun Ilıcalı'nın aldığı yeni karar ne? Elif ve Nisa Survivor'a devam edebilecek mi?

Survivor'da üst üste yaşanan talihsiz olayların ardından ise Acun Ilıcalı yeni bir karar aldı. Survivor ada konseyinde konuşan Ilıcalı, acil bir toplantı kararı aldıklarını ve oyunların hızının düşürülmesi ile ilgili bazı kararlar alınacağını söyledi.

Acun Ilıcalı, bunun için parkurda belli noktalarda yarışmacıları frenlemek gerektiğini söyledi. Acun Ilıcalı "Bizim için sizin sağlığınız her şeyden çok daha değerli. Belli noktalarda oyunları yavaşlatacağız" dedi. Ilıcalı bunun için acil bir şekilde önlemleri arttıracaklarını da söyledi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Survivor'da neler oluyor? Acun Ilıcalı'nın aldığı yeni karar ne? Elif ve Nisa Survivor'a devam edebilecek mi?

'ELİF SURVİVOR'A DEVAM EDECEK'
Ilıcalı, Survivor Elif'in MR sonuçları ve raporlarının Doktor Metin Kuş tarafından İstanbul'da uygun gördüğü doktorlarla paylaşıldığını açıkladı. Elif hakkında doktorların karar verdiklerini söyleyen Acun Ilıcalı, "Doktor Metin Kuş sonuçları aldı.

Sakatlık boyunda olduğu için doktorlar her detaya baktı. Elif'in durumu iyi ve Survivor'a devam edebilecek. Yarın kendisini yanınıza yollayacağız. Mavi takım yarışmacısı Elif yarınki oyunda oynayabilecek durumda. Kendisine büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Survivor'da neler oluyor? Acun Ilıcalı'nın aldığı yeni karar ne? Elif ve Nisa Survivor'a devam edebilecek mi?

Survivor'ın ekrana gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu. Berkay ve Yasin'in arasında geçen gerilim sonrası Nisa ve Elif'in yaşadığı sakatlıklar oyuna damgasını vurdu. Elif parkurdaki havuza atladığı sırada boynu ile alakalı bir rahatsızlık geçirip hastaneye kaldırıldı. Nisa ise 3 metrelik bir yükseklikten kum zemine düştü. Yaşanan talihsizlikler tüm yarışmacıları üzdü.

Survivor'da neler oluyor? Acun Ilıcalı'nın aldığı yeni karar ne? Elif ve Nisa Survivor'a devam edebilecek mi?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iki takım son kez Kırmızı ve Mavi takım olarak karşı karşıya geldi. Rekabetin ve gerilimin üst düzeyde olduğu oyunda Kırmızı takım sonradan yaptığı muhteşem atakları ile Mavi takıma üstünlük kurdu ve dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takım 9-4 lük skordan oyunu 9-10'a getirdi.

Survivor'da neler oluyor? Acun Ilıcalı'nın aldığı yeni karar ne? Elif ve Nisa Survivor'a devam edebilecek mi?

Son dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takımın yarışmacıları Berkan, Barış, Nisa ve Cemal Can, bu hafta elenme potasına girmediği için çeyrek finale kaldı. Mavi takımdan Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim arasından bir kişi, Salı günü yapılacak konseyde SMS sıralamasına göre yarışmaya veda edecek. Ve son sekize kalan üç yarışmacı daha böylece belli olacak.

Survivor'da neler oluyor? Acun Ilıcalı'nın aldığı yeni karar ne? Elif ve Nisa Survivor'a devam edebilecek mi?

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kıyasıya mücadele sonrası dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım ada konseyine çıktı ve bir isim belirlendi. Mavi takım, Ardahan'ı eleme adayı olarak seçti.

Survivor'da neler oluyor? Acun Ilıcalı'nın aldığı yeni karar ne? Elif ve Nisa Survivor'a devam edebilecek mi?
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bu fotoğraflar herkesin dilinde! İşte günün en çok paylaşılan fotoğrafları...
Bu fotoğraflar herkesin dilinde! İşte günün en çok paylaşılan fotoğrafları...
  • SON DAKİKA