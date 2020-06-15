Survivor'da neler oluyor? Acun Ilıcalı'nın aldığı yeni karar ne? Elif ve Nisa Survivor'a devam edebilecek mi?

Survivor'da üst üste yaşanan talihsiz olayların ardından ise Acun Ilıcalı yeni bir karar aldı. Survivor ada konseyinde konuşan Ilıcalı, acil bir toplantı kararı aldıklarını ve oyunların hızının düşürülmesi ile ilgili bazı kararlar alınacağını söyledi.



Acun Ilıcalı, bunun için parkurda belli noktalarda yarışmacıları frenlemek gerektiğini söyledi. Acun Ilıcalı "Bizim için sizin sağlığınız her şeyden çok daha değerli. Belli noktalarda oyunları yavaşlatacağız" dedi. Ilıcalı bunun için acil bir şekilde önlemleri arttıracaklarını da söyledi.