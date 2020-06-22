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Survivor'da ortalık karıştı! Nisa ve Sercan birbirine girdi
Survivor'da Nisa ve Sercan arasında tartışma çıktı. Sercan'ın son oyunda dokunulmazlığı kazanıp eleme adayı olarak Nisa'nın adını söylemesinin ardından ortalık karıştı. Nisa ve Sercan arasındaki gerginlik yeniden tavan yaptı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 11:33Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 11:44
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Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın geçtiğimiz aylardaki açık artırma sırasında "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.
Nisa Bölükbaşı'na platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.
AĞABEY GİBİ GÖRÜYORUM
Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle görüyorum." diyerek Sercan'ı reddetmişti.
'HAREKETLERİ YAP, BİZİ KÖTÜ GÖSTER'
Daha sonra ikili arasında gerilimler yaşanmış; Sercan'ın Nisa'ya 'Sen hareketleri yap, sen bizi kötü göster, sonra gel bize şey yap' dediği; Nisa'nın ise 'Allah Allah Kötü insansın zaten' şeklinde" yanıt verdiği görülmüştü
AÇIKLA, HER ŞEYİ SÖYLE
Sercan Yıldırım da "Ne var? Açıkla söyle. Her şeyi söyle. Böyle ağlama, zırlama olmasın" şeklinde tartışmayı sürdürmüştü.