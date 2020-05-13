Survivor'da şoke eden veda! Adaya kim veda etti? Ersin Korkut diskalifiye mi oldu?

Acun Ilıcalı'nın heyecanla izlenen yarışma programı Survivor'da dün şok eden bir veda gecesi yaşandı. Kıyasıya mücadelenin hüküm sürdüğü yarışmada yavaş yavaş sona doğru yaklaşılırken heyecan da dorukta. Her hafta yapılan ada koneyi ile adaya veda eden isim belli oluyor. Survivor'da dün akşam gerçekleşen eleme ise izleyenleri adeta şok etti. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı konuşmada zor dakikalar yaşadı. Peki Survivor'dan kim elendi? Ersin Korkut diskalifiye mi oldu? İşte 12 Mayıs Survivor'a veda eden isim...