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Haberler Galeri Survivor'da şoke eden veda! Adaya kim veda etti? Ersin Korkut diskalifiye mi oldu?

Survivor'da şoke eden veda! Adaya kim veda etti? Ersin Korkut diskalifiye mi oldu?

Acun Ilıcalı'nın heyecanla izlenen yarışma programı Survivor'da dün şok eden bir veda gecesi yaşandı. Kıyasıya mücadelenin hüküm sürdüğü yarışmada yavaş yavaş sona doğru yaklaşılırken heyecan da dorukta. Her hafta yapılan ada koneyi ile adaya veda eden isim belli oluyor. Survivor'da dün akşam gerçekleşen eleme ise izleyenleri adeta şok etti. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı konuşmada zor dakikalar yaşadı. Peki Survivor'dan kim elendi? Ersin Korkut diskalifiye mi oldu? İşte 12 Mayıs Survivor'a veda eden isim...

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:17 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:33
Survivor'da şoke eden veda! Adaya kim veda etti? Ersin Korkut diskalifiye mi oldu?

Survivor'ın dün akşam gerçekleşen eleme gecesi yarışmaya adeta damgasını vurdu. Şok eden anların yaşandığı konseyde Acun Ilıcalı adadan ayrılacak ismi açıklarken oldukça zor anlar yaşadı. Peki Survivor'dan kim elendi? Adaya kim veda etti? Ersin Korkut diskalifiye mi oldu? İşte 12 Mayıs Survivor'dan elenen isim...

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Survivor'da şoke eden veda! Adaya kim veda etti? Ersin Korkut diskalifiye mi oldu?

Dün akşam gerçekleşen konseye her iki takımı da çağıran Ilıcalı, "Benim açımdan da üzüntü verecek bir konuya gelmem gerekiyor. Açıkcası çok haber vermemiz gerekiyor. Çok güzel haberler verdik. Yarışmacılarımızın doğacak bebekleriyle bile güzel haberler verdiğimizi hatırlıyorum. Ama bu sefer iyi bir haber veremeyeceğim. Konu bir yarışmacımızı ilgilendiriyor. Ama bütün yarışmacılarımızın üzüleceğinden şüphem yok. Bahsettiğim yarışmacı maalesef Ersin" dedi.

Survivor'da şoke eden veda! Adaya kim veda etti? Ersin Korkut diskalifiye mi oldu?

Acun Ilıcalı zorunlu diskaliyife kararını ise şu sözlerle açıkladı:

"Ersin bu sene Survivor'da olağanüstü performans sergiledi. Hiç beklemiyordum. Defalarca beni şaşırttı. Parkurlarda olağanüstü başarı, onun dışında takım için tam bir abi. Karşı takıma gösterdiği saygı... düşündüğüm zaman gerçekten Ersin'in Survivor hayatı önümden geçiyor ve açıkcası bu senenin en güzel sürpriziydi bizim için. Bugün aldığımız bir haber bizim için şok oldu."

Survivor'da şoke eden veda! Adaya kim veda etti? Ersin Korkut diskalifiye mi oldu?

'OLAYA İYİMSER BAKTIK'
"Dikkat ederseniz bu konseyin çekimini iki kere erteledik. Normal çekimi yapamadık. Çünkü beklemek istedik ama şunu anladık ki, açıklamak zorundayız. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Ersin futbol oyununda bir sakatlık geçirdi. Buradaki ilk belirti bizim için yarışmacının 'ben koşamıyorum, yürüyemiyorum' demesi. Ersin'de böyle bir belirti olmayınca biz çok iyimser baktık olaya."

Survivor'da şoke eden veda! Adaya kim veda etti? Ersin Korkut diskalifiye mi oldu?

'BEKLEMEDİĞİMİZ BİR TEŞHİS'
"Ancak ilerleyen günlerde Ersin'in koşmasında zorlanmalar başladı. Bunun üstüne doktorumuz Ulaş 'MR istiyorum' dedi ve dün Ersin MR'a gitti. Çıkan sonucu İstanbul'a gönderdik ve İstanbul'dan hiç ama hiç beklemediğimiz bir teşhis geldi. Doktorumuz Metin Kuş, bu konularda tabii ki danışıyor, konuşuyor ve sonra bizimle irtibata geçiyor. Yaptığı kontroller sonucunda çok ama çok üzülerek açıklamam gerekiyor ki; verdiği karara göre Ersin bundan sonra Survivor'a devam edemeyecek."

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