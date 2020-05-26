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Survivor'da yeni bir aşk iddiası gündemde! Adı Mert'le anılıyordu ama...
Survivor'da yeni bir aşk iddiası gündemde! Adı Mert'le anılıyordu ama...
Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında son zamanlarda birbiri ardından aşk iddiaları gündeme gelmeye başladı. Adı Mert Öcal'la anılan Evrim Keklik'in Yunus emre ile yaptığı romantik dans kafaları karıştırdı. Evrim'in Yunus Emre ile aralarından yeni bir aşk olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 10:29
Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 10:57
Survivor'da yeni bir aşk iddiası gündem! Adı Mert'le anılıyordu ama...
Survivor 2020 yeni bölümü ile bu akşam seyircisi ile buluştu. Bu sene yarışma parkurlarından çok yarışmacıların özel hayatları ve yaptığı konuşmalar gündeme geliyor.
Survivor'da yeni bir aşk iddiası gündem! Adı Mert'le anılıyordu ama...
Bayram nedeniyle 3 gün boyunca rahat günler geçiren Survivor yarışmacılarının etkinliklerinden biri karaoke partisiydi..
Survivor'da yeni bir aşk iddiası gündem! Adı Mert'le anılıyordu ama...
Bu karaoke partisine ise Evrim Keklik ve Yunus Emre Özden'in dansı damga vurdu.Yunus Emre Özden, Evrim Keklikî dans kaldırdı ve samimi görüntüler verdiler.
Survivor'da yeni bir aşk iddiası gündem! Adı Mert'le anılıyordu ama...
HAVADA AŞK KOKUSU VAR
Cemal Can Canseven'in Yunus Emre Özden ve Evrim Keklik dans ederken 'Havada aşk kokusu var' sözleri geceye damgasını vurdu. Evrim'in adı birkaç gün öncesine kadar Survıvor'dan elenen Mert Öcal'la anılıyordu.
Survivor'da yeni bir aşk iddiası gündem! Adı Mert'le anılıyordu ama...
Survivor'da yeni bir aşk iddiası gündem! Adı Mert'le anılıyordu ama...
Survivor'da yeni bir aşk iddiası gündem! Adı Mert'le anılıyordu ama...