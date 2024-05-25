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Süsen'in başı belada! Kardeşlerim yeni bölümde heyecan dorukta
Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölümünde yine heyecan dorukta. Süsen korkunç bir acıyla yüzleşirken Cansu ile Aybike arasındaki ipler git gide geriliyor. İşte Kardeşlerim yeni bölümde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 10:58Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 11:16
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Ömer ile Oğulcan, Süsen'i belalı adamların elinden kurtarmak için telaşla kaybolan elması ararlarken, Süsen korkunç bir acıyla yüzleşir. Orhan'a karşı iyice düşmanlaşan Emin'in sinsi numaraları, hız kesmeden devam eder.
Ömer'in ayağına, beklenmedik bir şans gelirken, arkadaşları da ona destek olur. Ömer ailesini düşünerek karşısına çıkan cazip teklifi değerlendirmekte tereddüt etmez.
Ataman Koleji'nde yeniden ipleri eline alan Akif, tüm çocukları bir motivasyon etkinliğinde buluşturur. Ayaz'la ilgili gerçekleri öğrenen Cansu ve Sarp'ın cephesinde birtakım gelişmeler yaşanır. Cansu ile Aybike'nin arasındaki ipler git gide gerilmişken, Aybike büyük bir şokla karşı karşıya kalır.