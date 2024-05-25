  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Süsen'in başı belada! Kardeşlerim yeni bölümde heyecan dorukta

Süsen'in başı belada! Kardeşlerim yeni bölümde heyecan dorukta

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölümünde yine heyecan dorukta. Süsen korkunç bir acıyla yüzleşirken Cansu ile Aybike arasındaki ipler git gide geriliyor. İşte Kardeşlerim yeni bölümde yaşanacaklar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 11:16

Süsen’in başı belada! Kardeşlerim yeni bölümde heyecan dorukta

Ömer ile Oğulcan, Süsen'i belalı adamların elinden kurtarmak için telaşla kaybolan elması ararlarken, Süsen korkunç bir acıyla yüzleşir. Orhan'a karşı iyice düşmanlaşan Emin'in sinsi numaraları, hız kesmeden devam eder.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Süsen’in başı belada! Kardeşlerim yeni bölümde heyecan dorukta

Ömer'in ayağına, beklenmedik bir şans gelirken, arkadaşları da ona destek olur. Ömer ailesini düşünerek karşısına çıkan cazip teklifi değerlendirmekte tereddüt etmez.

Süsen’in başı belada! Kardeşlerim yeni bölümde heyecan dorukta

Ataman Koleji'nde yeniden ipleri eline alan Akif, tüm çocukları bir motivasyon etkinliğinde buluşturur. Ayaz'la ilgili gerçekleri öğrenen Cansu ve Sarp'ın cephesinde birtakım gelişmeler yaşanır. Cansu ile Aybike'nin arasındaki ipler git gide gerilmişken, Aybike büyük bir şokla karşı karşıya kalır.

Süsen’in başı belada! Kardeşlerim yeni bölümde heyecan dorukta
Süsen’in başı belada! Kardeşlerim yeni bölümde heyecan dorukta