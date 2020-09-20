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Haberler Galeri Süslü Kadınlar Bisiklet Turu İzmir'de yapıldı

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu İzmir'de yapıldı

İzmirli bir grup kadın öncülüğünde başlatına ve dünyaya yayılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 8'incisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bireysel olarak gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 18:19 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 18:20
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu İzmir'de yapıldı

Bisikletin ulaşım aracı olarak yaşamın parçası haline gelmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla İzmir'de 8'inci kez düzenlenen, yüzlerce kadının katılımıyla yapılan organizasyonda bu yıl az sayıda kadın yer aldı.

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Süslü Kadınlar Bisiklet Turu İzmir'de yapıldı

Balon ve çiçeklerle bisikletlerini süsleyen kadınlardan bazıları, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Sosyal mesafe ve maske kuralına riayet eden kadınlar burada bisikletleriyle tur attı.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu İzmir'de yapıldı

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliğinin yöneticisi Sema Gür, AA muhabirine, organizasyonun ilkini 2013 yılında, "20 Eylül Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" dolayısıyla düzenlediklerini hatırlattı.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu İzmir'de yapıldı

Organizasyonu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bireysel gerçekleştirmeye karar verdiklerini aktaran Gür, şunları kaydetti:

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu İzmir'de yapıldı
"2013 yılından itibaren 'süslü kadınlar' olarak yollardayız. Fakat 8'inci yılımızda maalesef pandemi nedeniyle toplu sürüş yapamıyoruz. Bunun yerine biz de birkaç yakın arkadaşla sosyal mesafeyi koruyarak ya da bireysel olarak yollara çıktık. Sonra da ortak etiketlerle sosyal medyada fotoğraflarımızı paylaşacağız. 'Otomobilsiz pazar etiketini' kullanıyoruz. Çünkü biz yerel yönetimlerden yılda bir pazar değil otomobilsiz kentler günü her pazar olsun istiyoruz. Şehrin belli alanlarının trafiğe kapatılarak bisikletlilere açılmasını istiyoruz. Böylece herkes otomobilsiz bir şehrin ne kadar güzel bir şey olduğunu görsün istiyoruz."
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