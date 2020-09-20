Süslü Kadınlar Bisiklet Turu İzmir'de yapıldı

"2013 yılından itibaren 'süslü kadınlar' olarak yollardayız. Fakat 8'inci yılımızda maalesef pandemi nedeniyle toplu sürüş yapamıyoruz. Bunun yerine biz de birkaç yakın arkadaşla sosyal mesafeyi koruyarak ya da bireysel olarak yollara çıktık. Sonra da ortak etiketlerle sosyal medyada fotoğraflarımızı paylaşacağız. 'Otomobilsiz pazar etiketini' kullanıyoruz. Çünkü biz yerel yönetimlerden yılda bir pazar değil otomobilsiz kentler günü her pazar olsun istiyoruz. Şehrin belli alanlarının trafiğe kapatılarak bisikletlilere açılmasını istiyoruz. Böylece herkes otomobilsiz bir şehrin ne kadar güzel bir şey olduğunu görsün istiyoruz."