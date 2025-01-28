Sustalı Ceylan’dan dikkat çeken tanıtım! Çok yakında atv’de başlıyor

A. Volkan Kocatürk'ün yönetmenliğini üstlendiği ve hikayesini Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi, Ceylan adlı güçlü bir kadının erkek egemen bir toplumda, kendi kimliğini bulma ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi anlatacak.